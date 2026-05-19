Jako crossovery jsme si v poslední době zvykli nazývat spíše stylová SUV, ovšem definicí automobilového křížence se zdá být konkrétně Volvo ES90. Přijíždí jako vlajková loď, nástupce limuzíny S90, ovšem s vyšší stavbou ve stylu SUV a výklopnou, ostře ukončenou zádí jako hatchback.
Díky rozvoru 3,1 metru má vůz hodně místa pro cestující vzadu. Ti ocení i velkorysé prosklení s téměř stoprocentní UV ochranou. Interiér je podobně jako u dalších nových elektromobilů od Volva minimalistický, se 14,5palcovým displejem uprostřed.
Atmosféra uvnitř je okouzlující, uklidňující. Ovšem pokud si vyšší stavbu a tedy méně elegantní tvary exteriéru spojujete s větším prostorem pro cestující vzadu, je tomu naopak. Na délku je tu místa skutečně nadbytek, ale podlaha je neuvěřitelně vysoká, a tak mají cestující kolena div ne pod bradou. Ani na hlavu není místa tolik, kolik byste ve vyšší střední třídě očekávali.
ES90 exceluje v palubní výbavě. Obrazovka se skvělým rozlišením umístěná na výšku pracuje s rychlým a přehledným infotainmentem se softwarem od Googlu. Tentokrát nechybí ale ani digitální přístrojový štít před řidičem.
Díky výklopné zádi včetně skla bude do kufru dobrý přístup. Zavazadlový prostor poskytuje až 424 litrů nákladového prostoru. Maximem je 733 litrů po složení sedadel.
Rychle nabito
Novinka stojí na modulární platformě SPA2 a využívá 800voltovou technologii, díky čemuž má nejlepší nabíjení v historii značky.
Dojezd 300 kilometrů lze podle automobilky získat za 10 minut na rychlonabíjecích stanicích s výkonem 350 kW, přičemž celkový dojezd dosahuje až 700 kilometrů v rámci testovacího cyklu WLTP.
ES90 je při uvedení na trh nabízeno ve třech variantách. Verze Single Motor je vybavena jedním elektromotorem pohánějícím zadní kola. Maximální výkon je 245 kW. Baterie o kapacitě 92 kWh, z toho 90 kWh využitelných, stačí na dojezd 662 km dle WLTP.
Varianta Twin Motor přidává druhý motor pro otáčení předních kol a větší baterii o kapacitě 106 (103 kWh). Kombinovaný výkon se tím zvyšuje na 330 kW a dojezd činí 706 km. Vrcholné provedení Twin Motor Performance má 500 kW a shodnou baterii se stejným dojezdem.
Právě základ jsme vyzkoušeli v rámci prvního krátkého seznámení. Novinka zaujme skvělým odhlučněním aerodynamiky a podvozku. Většinu nerovností zvládá s klidem, přesto na ostrých nerovnostech působí lehce nervózně.
Přitom při rychlejší jízdě se projeví vyšší pohotovostní hmotnost 2 410 kg a auto začne působí naopak spíše vyměkle. Při výjezdu z ostřejších zatáček kontrola trakce zasahuje přesně tak bezpečně profesorsky, jak od velkého volva očekáváte. V rychlejších pasážích, zejména na zvlněné vozovce, se však nechá ES90 s těžkou baterií v podlaze zhoupnout a při akceleraci se nečekaně ochotně sklouzne po zadní nápravě, a to ani nemusíte příliš tlačit na pilu. Taková překvapení vám třeba konzistentně naladěné konkurenční BMW i5 nepřipraví.
Volvo ES90 tak umí být přesně tím komfortním skandinávským přenášedlem, které vás odstřihne od okolního světa a nabídne i praktičnost kombíků, ovšem pro cestující na zadních sedadlech není tak komfortní, jak byste očekávali. Stejně tak by to chtělo zapracovat na naladění na určitých typech nerovností.
Nejlevněji pořídíte Volvo ES90 v zadokolce za 1 681 900 Kč, čtyřkolka se prodává od 1 963 900 Kč, zatímco vrcholné provedení Twin Motor Performance koupíte od 2 109 900 Kč.