Třeboňský zámek láká turisty i na dobu Schwarzenbergů

Poslední velká rekonstrukce proběhla v zámeckém parku v 70. letech minulého století. „To s sebou však přinášelo asfaltové cesty, nepříliš vzhledné zabetonované lavičky a my jsme se rozhodli, že to nyní změníme. Park bude situován znovu do schwarzenberského nebo rožmberského období,“ upozornil kastelán zámku Vít Pávek.