Ludmila Žlábková, Právo

Celkem vznikne podél společné hranice 11 rozhleden, v osmi případech půjde o obnovu zaniklých rozhleden nebo využití jiného historického dědictví. Kromě vyhlídkové věže na Velké Deštné se na území kraje budují další tři, v Neratově a na Novém Hrádku vzniknou nová turistická informační centra a v Neratově bude obnoven historický Jánský most, který zvýší propustnost česko-polské hranice. Dokončen by měl být rovněž do konce letošního roku.

„Začátkem příštího roku by tyto stavby měly následovat rozhledny v Olešnici v Orlických horách a ve Vysoké Srbské,“ prozradil Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis, jenž je hlavním koordinátorem projektu.

„Královéhradecký kraj, jako jeden z celkem 18 partnerů, zajišťuje značení trasy na svém území. Hřebenovka přitom prochází převážně právě po něm. Samotné značkování provedou členové Klubu českých turistů,“ doplnil hejtman Jiří Štěpán.

V rámci programů česko-polské přeshraniční spolupráce již bylo v našem kraji několik rozhleden a vyhlídkových míst postaveno. Například rozhledna Čáp, Na Signálu a Žernov v Kladském pomezí nebo Eliška u Trutnova.