Na bezmasé burgery

Jste vegani, nebo si občas jen dopřejete nějakou bezmasou dobrotu? Pak vyrazte v neděli na Vegan Burger Festival do Cross Clubu, kde poznáte, jak rozmanité mohou být čistě rostlinné burgery. Vstupné je dobrovolné a těšit se můžete i na uměleckou a sportovní část programu. Další informace zde.

Tradiční Velikonoce

Pokud se o Velikonocích nikam nechystáte, vyrazte i s dětmi do Národopisného muzea, kde se o svátcích jara dozvíte třeba, jak se dřív slavily na vesnici, jaké tradice se k nim pojí a mnoho dalšího. Přichystány jsou také velikonoční dílny, kde si můžete ozdobit kraslice nebo si zkusit uplést pomlázku, abyste byli na pondělí vybaveni. Podrobnosti najdete zde.

Týden umění

Na Velikonoční pondělí startuje v Praze druhý ročník festivalu Týden umění. V jeho rámci proběhne celá řada vernisáží, setkání s umělci nebo komentovaných prohlídek. Zapojí se Národní galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Galerie Rudolfinum nebo MeetFactory. Součástí je i bohatý doprovodný program. Detaily akce zde.

Velikonoce v zoo

Velikonoce budou v pondělí slavit i zvířata v pražské zoo. Dostanou dárky a návštěvníci se při této příležitosti o životě vybraných tvorů dozvědí více. Připravena jsou speciální komentovaná krmení a mnoho dalšího. Více zde.

Středočeský kraj

Řemeslné slavnosti

Vyrazte s rodinou o víkendu na zámek Nelahozeves, kde se uskuteční hrnčířské a řemeslné slavnosti. U této příležitosti je připraven nejen velikonoční program, který představí lidové zvyky pocházející až z dob renesance. K vidění budou také šermířské turnaje, pohádky, sokolníci, kejklíři, a nouze nebude ani o dílničky. Podrobnosti zde.

Knížecí Velikonoce

Návštěvníci všech věkových kategorií mohou od pátku do neděle vyrazit na hrad Křivoklát, kde se budou rovněž slavit svátky jara. Dospělí si na jarmarku budou moci prohlédnout množství zboží nebo ochutnat nějaké dobroty, děti se zase mohou těšit na kejklíře, divadlo a další. Nebude chybět ani muzika, v sobotu a neděli dorazí také knížecí rodina. Další informace zde.

Chuť Itálie

Zaskočit si do Středomoří budete moci v rámci akce Chuť Itálie, která v sobotu zavítá do Poděbrad. Prim bude hrát gastronomie, budou se proto ochutnávat nejrůznější delikatesy, vína, koktejly a samozřejmě káva. Akce se bude konat paralelně s 20. setkáním italských automobilů. Více naleznete zde.

Jihočeský kraj

Velikonoční prohlídky

Na Velký pátek se návštěvníkům otevřou brány zámku Jindřichův Hradec, první prohlídkovou trasu si budete moci projít sami. Obzvlášť vhod to může přijít rodinám s dětmi, které si trasu projdou individuálně vlastním tempem. V interiérech je navíc připravena výstava nazvaná Splašená vejce, kde si prohlédnete bezmála tisíc vajec mnoha velikostí a roztodivných kombinací. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Pivní slavnosti

V sobotu se v Chodovaru bude zahajovat nová sezona. Připraven je proto další ročník barmanské soutěže Chodovar Cup. Těšit se můžete na naražení prvního sudu nové sezony a na litry piva. Součástí bude prohlídka pivovaru zdarma, soutěže pro dospělé i děti, ale také hudební vystoupení. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Velikonoční hody

V neděli se budou na hradě Seeberg slavit Velikonoce ve velkém stylu. Kromě trhů, kde seženete nejrůznější tematické výrobky, dekorace a pochutiny, se můžete těšit na ochutnávky zabijačkových specialit. Připraveny jsou také tvořivé rukodělné dílny, a to nejen pro děti, ale i dospělé. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Lidové Velikonoce

Oslavit Velikonoce můžete na Velký pátek v kulisách historického Úštěku. Součástí akce bude řada stánků s řemeslným zbožím, vystoupí také řada folklorních souborů nebo pouličních divadel. Malí i velcí si budou moci vyzkoušet zdobení kraslic nebo pletení pomlázek. Pro děti bude přichystána loutková scéna se soutěžemi. Podrobnosti najdete zde.

Liberecký kraj

Velikonoce na zámku

Jak slavila Velikonoce šlechta, to se dozvíte od pátku do pondělí na zámku Lemberk. Připraveny jsou prohlídky speciálně nazdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Průvodce vám představí zvyky šlechty z 20. až 30. let minulého století. Podrobnosti naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Jarní půlmaraton

Pokud chcete Velikonoce strávit aktivněji, a nejen jedením mazanců, vyrazte o víkendu na jarní půlmaraton v Rychnově nad Kněžnou. Kromě trasy na 21 kilometrů můžete zkusit i kratší verze na 10,5 kilometru nebo šest. Závodníci budou moci vyzkoušet také různé ozdravné procedury, sauny a další. Více se dozvíte zde.

Pardubický kraj

Gladiator Race

Jestli holdujete poněkud extrémnějším závodům, můžete se v sobotu vydat na překážkový Gladiator Race v Lanškrouně. Vyrazit na něj můžete i s dětmi, pro které je připravena kilometrová trasa, a kterou s nimi můžete absolvovat. Na každého malého závodníka čeká gladiátorská medaile. Více informací najdete zde.

Vysočina

Tvořivé Velikonoce

V Centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem se budou v pátek a sobotu slavit Velikonoce. Znamená to, že je připravena řada dílniček pro děti, budou se plést pomlázky a mnoho dalšího. Součástí je také výstava kraslic čítající téměř 1500 kusů, těšit se můžete na ukázky práce kováře, děti pak na jízdy na oslíkovi či konících. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

Skleničku vína si nemusíte odpouštět ani během předvelikonočního víkendu. Vydejte se do otevřených sklepů v Kobylí, kde ochutnáte víno přímo od místních vinařů. Chybět nebudou ani nejrůznější dobroty, k přesunu bude možné využít vláčku. Večer je v sále Sokolovny připravena zábava s živou hudbou. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Velikonoce na zámku

Vydejte se o prodlouženém víkendu na zámek Čechy pod Košířem, kde proběhnou speciální kostýmované prohlídky určené dětem i dospělým. Kromě nich jsou připraveny tematické velikonoční dílny, kde si zkusíte uplést pomlázku nebo se podíváte, jak vypadá tradiční hanácký kroj. Zavítat můžete ale i na celou řadu dalších zámků a hradů v kraji, třeba na Helfštýn, Šternberk či Velké Losiny. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Tulipánová mánie

Od pátku do pondělí se na zámku Buchlovice uskuteční tradiční výstava tulipánů, uvidíte na 50 druhů těchto okrasných květin. Květinová výzdoba bude v celé památce, jež bude přístupná v rámci komentovaných prohlídek. Více informací najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Velikonoce na hradě

Od pátku do pondělí se budou na hradě Sovinec slavit Velikonoce. Těšit se můžete nejen na tematické prohlídky s průvodcem, ale i na doprovodný program, který nabídne šermířská či taneční a divadelní vystoupení. Dozvíte se také zajímavosti o velikonočních zvycích, součástí bude i hrnčířská dílna s ukázkou drátování. Podrobnosti najdete zde.