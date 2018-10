Volby do senátu - 2. kolo

V Rudickém propadání mizí voda s hřmotem jak v ďáblově sluji

Do nitra země moravské se řítí s lomozem Jedovnický potok v romantickém údolí pod obcí Rudice. Propadá se do skal, proto místo dostalo název Rudické propadání. Zemská díra je to zajímavá, skutečná krása čeká vyvolené pod zemí, kam se dostanou jen speleologové. Rudice se nacházejí nedaleko Blanska.