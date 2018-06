ČTK

„Hlavně je to propojení v rámci východních Čech, cesta vede z Broumovska až k svatému Jakubovi u Kutné Hory. Předpokládám, že spousta lidí se na tu cestu vypraví, ať už se záměrem jednou dojít do Santiaga de Compostela nebo jako na cyklovýlet, a že to sem přivede mnoho zájemců o návštěvu zámku,” řekl Libánek.

Deska před zámkem nese kromě nápisu Santiago de Compostela i vzdálenost, kterou musí lidé z Pardubic do cíle urazit – 3224 kilometrů. Svatojakubská poutní cesta je v Pardubicích vyznačena nálepkami. Po dohodě s Klubem českých turistů jsou umístěny i na křižovatkách turistických tras.

Poutníci mohou na pardubickém zámku dostat razítka do poutnického pasu a občerstvit se. „Je to i zařazení do evropského kontextu, kam zámek v různých epochách patřil,” dodal Libánek.

Svatojakubská cesta ve východních Čechách v délce 248 kilometrů navazuje na polská poutní místa Křešov a Vambeřice a pokračuje přes Babiččino údolí, Kuks, Pardubice a Přelouč směrem na Kutnou Horu a Vlašim, kde navazuje na jihočeskou trasu. Českou republikou procházejí tři páteřní trasy označené mušlí, atributem svatého Jakuba Staršího.