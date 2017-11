Cheb byl ve středověku silným městským státem s vlastním vojskem

Nejzápadnější cíp republiky hrál v historii po staletí významnou roli, území zasahuje i do německého pohraničí. Němci mu říkali Egerland, v sudetském nářečí Eghaland. Cheb/Eger ležící na říšské cestě Via Regia z Prahy do Norimberku byl jedním z nejvýznamnějších mocenských a obchodních center.