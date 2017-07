Smetana, Baiza, Martinů a lego – co mají společného?

Kdo by neznal ilustrace známého výtvarníka Zdeňka Smetany, koloniál bodrého obchodníka Karla Baizy, hračku století - Lego nebo hudbu světově známého skladatele a poličského rodáka Bohuslava Martinů? To (a nejen to) naleznete v poličském muzeu, kde si vyberou nejen děti, ale i dospělí.