Podkrušnohorské lázničky Evženie dodávaly minerálku Rommelově armádě do Afriky

Není to samozřejmě podstatná událost, leč překvapivá. Minerální voda z okraje Klášterce nad Ohří putovala přes Středozemní moře, aby probublala německou armádu. Rommelovi to nepomohlo, musel ustoupit zpátky do Evropy. Miniareál s nádherným parkem, včetně Goethových kamenů, má několik altánů - i vodní.