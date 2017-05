Na Rožmberku si můžete vyzkoušet stavbu středověké věže

Co by to bylo za hrad bez věže, mohutné stavby nám připadají samozřejmé, zrovna jako paláce a hradby. Co to muselo dát za námahu je postavit, to už si dovede představit málokdo. Abyste mohli být v reálu, přijeďte se podívat o víkendu na Rožmberk. Je tu připravena akce Jeřáby táhnou na Jakobínku.