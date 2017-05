V Muzeu nové generace ve Žďáru nad Sázavou je dotýkat se exponátů přikázáno

Znáto to sami z jiných muzeí či zámků a hradů. Nesahat! Nepřibližovat se k expozici! Nefotit! Samé zákazy. Kustod vám dýchá téměř za krk a dokazuje, že na něj si nepřijdete. Ono je to většinou na místě, vše by se zničilo. O to více táhnou interaktivní výstavy, kde se sami poučíte, můžete si hrát…