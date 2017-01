Do tajuplných Tiských skal se v zimě chce málokomu, řádí tu prý skřeti

Tiské skály jsou v létě plné návštěvníků, skalní město si oblíbilo mnoho lidí, není se čemu divit, Na poměrně malém území tu vidíte vše, co se v pískovcích vidět dá, ale „Tisky“ v zimě, to je něco úplně jiného. Moc lidí tu nepotkáte, stopa po hlavní trase je skoro nevyšlápnutá, o to je to lepší.