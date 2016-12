V krajině drahokamů je Kost čistým démantem

V okolí Kozákova a Nové Paky se traduje, že kámen hozený po koze tu má větší cenu než koza sama. Z pořekadla je údajně odvozen i název Kozákova, kopce tu doširoka i dáli nejvyššího. To bylo v dobách, kdy ještě pasáčci po kozách kameny házeli. Teď by je ochránci zvířat hnali až do Jizery.