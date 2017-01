Objevte Znojmo

Tento a další výlety najdete na Mapy.cz. Nebo si v mapě snadno naplánujete vlastní.



Výpravu za poznáním, historií, krásou i tajemstvím Znojma je ideální začít v Obrokové ulici, kde je také Turistické informační centrum. Tento pomyslný střed města je výchozím bodem pro jeho objevování, ať už strávíte ve Znojmě pár dní či jenom jeden, a zhruba na tříkilometrové trase chcete vidět to nejzajímavější.

A zahájit své putování na štíhlé královně a dominantě města – radniční věži, která stojí hned opodál,– je přímo ideálním začátkem výletu.

Téměř osmdesát metrů vysoká ikona Znojma, symbol jeho slavné historie, je ukázkou pozdní gotiky z poloviny 15. století. Na její ochoz vede bezmála dvě stě poměrně strmých schodů a úzké točité schodiště v samém závěru. Ale výstup stojí za to, uvidíte celé město i široké okolí jako na dlani. A abyste se na samý vrchol nemuseli vláčet s batohem či jiným příručním zavazadlem, můžete si ho nechat za 20 korun dole v úschovně.

Radniční věž

FOTO: Jitka Sobotková

Znojemské podzemí

Nejenom pohled z ptačí perspektivy bere dech, ale když už zavítáte do Znojma, tak se vyplatí vypravit se pod povrch města – do Znojemského podzemí, jednoho z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě. Spletitá, navzájem se proplétající síť chodeb, budovaných od 13. do 17. století, které místy vedou i ve čtyřech úrovních nad sebou, dosahuje celkové délky 27 km. Na zhruba kilometrové prohlídkové trase s pohádkovým až hororovým laděním uvidíte alchymistickou dílnu, vězeňské kobky, skřety i netopýry.

Vstup do Znojemského podzemí s pokladnou je ve dvoře arkádového domu na Slepičím trhu 2. Absolvovat můžete klasickou, zhruba hodinovou trasu a pro větší dobrodruhy jsou pak na výběr tři druhy adrenalinových tras úzkými chodbami, vodou a blátem, s přilbami a v nepromokavém oděvu s čelovkami na hlavě. Otevřeno je celoročně.

Znojemské podzemí

FOTO: Jitka Sobotková

Na vyhlídku

Až vyjdete z podzemí, ocitnete se opět před radniční věží v Obrokové ulici, odkud se můžete vydat na Horní náměstí, poté přes Václavské náměstí až k minoristickému klášteru a pak už je to kousek k jedné z nejkrásnějších znojemských vyhlídek v ulici Přemyslovců.

Odtud se vám naskytne jedinečný výhled do zakřivené doliny Grániského potoka s romantickým lesoparkem, na Hradiště sv. Hippolyta s jeho kostelíkem a kapličkami a také na Znojemský hrad.

Vyhlídka v ulici Přemyslovců

FOTO: Jitka Sobotková

Rotunda – nejvzácnější památka Znojma

Z historického hlediska je nejvýznamnější památkou Znojma jednoznačně knížecí rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny z konce 11. století. Tato národní kulturní památka stojící na bývalém předhradí přemyslovského hradu skrývá unikátní fresky s biblickými výjevy a galerií přemyslovských knížat, s ústřední scénou povolání Přemysla Oráče na trůn.

Rotunda je zpřístupněna pouze v letní sezóně, a to podle zvláštních pravidel s ohledem na aktuální mikroklima v interiéru. Prohlídka trvá 15 minut. Chcete-li mít jistotu, že si nejvzácnější památku Znojma opravdu prohlédnete, tak se doporučuje rezervace a ověřit si její zpřístupnění v daný den dopoledne nejlépe telefonicky (tel.: 515 222 311).

Rotunda sv. Kateřiny

FOTO: Jitka Sobotková

K rotundě se dostanete dvěma způsoby: buď přes pivovar po ulici Hradní, nebo přes jižní přístupovou cestu. Tu osobně doporučuji nejenom kvůli jejím skvělým výhledům na protější chrám sv. Mikuláše a údolí řeky Dyje, ale také půjdete kolem Turistického informačního centra. Zde můžete načerpat informace, podívat se na maketu rotundy, je zde bezplatné WC a celkově příjemná atmosféra.

Vyhlídka na Znojmo

Na vyhlídce, jejíž protější dominantou je chrám sv. Mikuláše se Svatováclavskou dvojkaplí, pak můžete v klidu relaxovat, pozorovat poklidnou hladinu Dyje či vodní nádrže Znojmo. Počítat, kolik vlaků projede po železničním viaduktu přes údolí Dyje mezi Kraví horou a Znojmem. První vlak po této výjimečné, 48 metrů vysoké technické dominantě města projel v roce 1871 a díky úžasnému výhledu se vyjížďky staly skutečnou senzací.

Vyhlídka na chrám sv. Mikuláše

FOTO: Jitka Sobotková

Znojemský hrad

Z vyhlídky je to jen pár kroků do znojemského hradu, který slouží Jihomoravskému muzeu. Prohlédnout si zde můžete stálé expozice věnované dějinám nábytku, historii Znojemska, za návštěvu stojí lapidárium nebo hradní podzemí, které působivě upomíná na slávu středověkého hradu.

Na kdysi nejpevnějším obranném bodě na jižní hranici Moravy také v roce 1437 zemřel císař Zikmund Lucemburský. V pohnuté historii hradu, který se zčásti mění na pivovar a také na barokní zámek, zde byla v 18. století i vojenská kasárna či nemocnice. V současné době prochází postupnou rekonstrukcí a kromě stálých expozic nabízí i sezónní výstavy.

Znojemský hrad – sál předků s nástropními malbami

FOTO: Jitka Sobotková

Děkanský chrám sv. Mikuláše

K ústřednímu znojemskému chrámu a dominantě – děkanskému chrámu sv. Mikuláše – se dostaneme od hradu přes pivovar po ulici Velká Františkánská. Jeho historie sahá až do 12. století. Po požáru v roce 1335 byl vystavěn znovu v čistě gotickém slohu.

V interiéru určitě nepřehlédnete kazatelnu ve tvaru zeměkoule a zajímavostí jsou i vzkazy dětí Bohu. V kryptě chrámu, která byla znovu otevřena v roce 2002, antropologové rozeznali pozůstatky asi 840 lidí, jejichž kosti pocházely ze zrušeného hřbitova u sv. Mikuláše.

Interiér chrámu sv. Mikuláše s kazatelnou ve tvaru zeměkoule

FOTO: Jitka Sobotková

V těsném sousedství chrámu je pozoruhodná pozdně gotická stavba, stojící na srázu dyjského údolí – Svatováclavská dvojkaple, v jejíž horní části je vyhlídka. Váš pohled odtud může padnout i na Staré město, na oblast přezdívanou „Jáma“.

Ve středověku zde žili nejchudší obyvatelé Znojma – hradní čeledíni, obecní pastevci, ale také městský kat a hrobník. Dnes je to příjemné místo k odpočinku na lavičkách s atraktivními vyhlídkami.

Vyhlídka ze Svatováclavské dvojkaple na Staré město

FOTO: Jitka Sobotková

Rajská zahrada – městská vinice

Když už zavítáte do této historické části Znojma, rozhodně byste si neměli nechat ujít toulku romantickými uličkami, zajít do některé z kaváren či restaurací. A odtud se pak můžete vydat do Rajské zahrady s vinicí.

V lokalitě Karolininých sadů na strmém, sluncem zalitém svahu končícím u řeky Dyje se nachází od roku 2011 unikátní městská Rajská vinice s dvěma tisíci hlavami révy vinné. Na toto jedinečné místo se přesunulo také nádherné sousoší Kalvárie z 18. století. Vinici s odrůdami Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené obhospodařuje Vinařství Lahofer, které tu zřídilo malý degustační stánek se svými víny. O prázdninách je otevřen každý den od 11 do 20 hodin.

Rajská vinice

FOTO: Jitka Sobotková

Muzeum motorismu

Pokud vás lákají technické památky a jste příznivci motorismu, tak stačí sejít Karolininými sady až dolů k Dyji a zde je soukromé Muzeum motorismu. V tomto areálu nejstaršího vodního mlýna ve Znojmě najdete několik automobilových veteránů, včetně zemědělské techniky a lokomotivy, ale i sportovní centrum.

Muzeum motorismu

FOTO: Jitka Sobotková

Nazpět do historického centra se můžete vydat opět vzhůru Karolininými sady a poté ulicí Velká Mikulášská až na Masarykovo náměstí, nebo jít ulicemi Napajedla a U Brány a míjet sochy sv. Jana Nepomuckého či sv. Antonína.

Prohlídku Znojma lze absolvovat i z turistického vláčku, který vyjíždí z louckého kláštera a má devět zastávek v nejzajímavějších částech královského města. Městem vláček projíždí od 1. 5. do 2.10. denně od 9 do 18 hodin.

Objevte Znojmo

A jedna pozvánka na závěr. Znojemské vinobraní s výpravným průvodem historických postav připomínající návštěvu krále Jana Lucemburského, se letos koná 16.–18. září. Svou jedinečnou nabídku má i červencový hudební festival či Slavnosti okurek o víkendu 5. a 6. srpna.

Znojmo, město s přívlastkem, žije a je na vás, kdy a jak ho objevíte a vychutnáte si ho.

Doporučujeme také pořad Výleťák na Stream.cz, díl Znojmo - tajuplné podzemí, úchvatná rotunda a parádní výhledy.

Video