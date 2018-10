Martina Žáčková

Obec Dolní Morava nedaleko pohraničního městečka Králíky se v poslední době vyšvihla mezi nejvyhledávanější lyžařská střediska v České republice díky rozsáhlé modernizaci, rozšíření sjezdovek a vybavení sedačkovými lanovkami.

Ve Ski centru Sněžník jsou celkem tři lanovky – jedna je v provozu i v létě a umožňuje tak jednoduchý nástup na cyklistický výlet, při kterém si užijete krásné vyhlídky do krajiny a přitom se nijak zvlášť nezadýcháte. To obzvlášť oceníte právě při výletu s dětmi.

Výhled na Králický Sněžník



Lanovka je v provozu v říjnu o víkendech od 9 do 15 hodin. Kolo pověsíte na hák na boční straně sedačky a během pár minut překonáte převýšení zhruba 500 metrů na hřeben k chatě Slaměnka. Tady začíná celá síť zpevněných tras pro horská kola i pro pěší turisty v celé oblasti masívu Králického Sněžníku. Pro výlet s dětmi je ideální trasa, která zpočátku sleduje modrou turistickou značku na vyhlídku Králické panoráma.

Odtud následuje bez nadsázky úchvatná trasa, dlouhá celkem 16 kilometrů, která je jen mírně „zvlněná“ a vede nejprve po vrstevnici přes úbočí tří kopců.

Celou cestu se před vámi majestátně tyčí Králický Sněžník (1424 m. n. m.) a můžete se nepřetržitě kochat vyhlídkou do dalekého okolí. Sráz dolů do údolí vzbuzuje respekt, díky dostatečné šířce cesty ale netřeba mít obavy.

Před samotným Králickým Sněžníkem se trasa stáčí dolů do údolí. Zprvu je klesání prudší, takže je třeba zvláště na odvážnější děti dohlédnout, aby řádně brzdily. Zhruba po kilometru se zanoříte do lesíku, kde se sklon zmírňuje. Po břehu říčky dorazíte zpět do Dolní Moravy, k odstavnému parkovišti pod Ski centrem Sněžník.

Do korun stromů

Pokud vám zbude čas a energie, vydejte se ještě jednou ke sjezdovkám. U jedné z nich, blízko hotelu Prometheus, je od července otevřeno nové zábavní centrum. Mezi stromy vyrostl lanový park s jednou trasou pro děti a čtyřmi trasami různé náročnosti pro dospělé – celkem obnáší 80 překážek, přičemž na nejtěžší trase vystoupáte až do výšky 13 metrů.

Lákavá je i 14 metrů vysoká dobrodružná věž, na které můžete vyzkoušet skok s volným pádem Powerfan nebo obří houpačku Big Swing. Nechybějí ani lezecké stěny včetně dětské varianty.

Pár set metrů odtud, na další ze sjezdovek skicentra, si můžete ještě zajezdit na jedné z nejdelších bobových drah u nás.

Zvláštností této více než kilometrové novinky jsou i 360stupňové otočky a terénní zlomy ve výšce až šest metrů. Na svahu si také můžete zahrát DiscGolf – obdobu golfu, při které se místo holí a míčků používají plastové disky frisbee.

Je libo rybaření?

Okolí Dolní Moravy a městečka Králíky skýtá i další zábavu. Pokud vás zajímá vojenská historie, přímo v Králíkách můžete navštívit rozšířené Vojenské muzeum a v okolí některé zpřístupněné pevnosti, tvrze či bunkry, které vznikly ve 30. letech při přípravách na obranu republiky před hitlerovským Německem. Milou tečku za aktivně prožitým dnem nabízí třeba malá rybárna u Adamů s chovným rybníčkem v blízké obci Červený Potok. Za mírný poplatek vás tu nechají rybařit, půjčí potřebné vybavení nebo připraví chutného pstruha na grilu.