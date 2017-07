Mezi nejoblíbenější trasy českých turistů patří okruh po Středozemním moři, zemích Skandinávie nebo okolo ostrovů Karibiku, v Perském zálivu či Francouzské Polynésii. A jak taková dovolená probíhá?

Není třeba se o nic starat

Okružní plavby jsou ideální dovolenou pro ty, kteří chtějí během dovolené objevovat nová místa a nechtějí na dlouho opouštět luxus hotelového zázemí.

Cestovní kanceláře nabízejí kompletní balíčky dovolených na lodi, což přináší mnoho výhod. Kromě samotného ubytování na lodi obsahují i doplňkový servis v podobě letenky do země s patřičným přístavem, transfer do přístavu i případný nocleh v hotelech ve vzdálených destinacích. Stejně jako u klasických pobytových zájezdů i zde je součástí nezbytné pojištění proti úpadku.

FOTO: Simona Fischerová

Některé cestovní kanceláře nabízejí na svých vybraných plavbách při obsazení určité kapacity i vlastního delegáta. Odpadá vám případně obava z jazykové bariéry. Delegát se o vás postará a vysvětlí vám, jak vše na lodi funguje. Nemusíte tak mít před cestou žádné starosti. V případě potřeby je navíc většina lodí vybavena ošetřovnou s lékařem.

Stačí si vybrat jen váš okruh, velikost lodi a typ kajuty. V nabídce naleznete klasické vnitřní kajuty, pokoje s výhledem na moře i luxusní apartmány.

Sbalte se jako do hotelu



Ubytování na lodi přináší veškerý komfort jako hotely, nemusíte tak mít starost a balit si vlastní ručníky. Těch je jak v kajutách, tak i v okolí bazénů či posiloven dostatek.

S sebou si vezměte i vhodné oblečení dle typu plavby. Na výlety zvolte pohodlný oděv, na loď můžete mít vše od plavek až po společenský oděv. Zejména na večer se doporučuje pánům nosit košile a dlouhé kalhoty, dámám pak šaty či kostým.

Chcete-li se zúčastnit i nejrůznějších galavečerů, uzpůsobte tomu i své oblečení. Nezapomínejte, že během plavby na širém moři může být v pozdních hodinách ve venkovních prostorech lodi větrno.

FOTO: Simona Fischerová, CK Fischer

Na loď není dovoleno donášet vlastní potraviny, nápoje ani alkohol. Pokud si však z jednotlivých zastávek zakoupíte alkohol jako suvenýr, bude vám lodní společností uskladněn a vydán při závěrečném vylodění.

Ačkoli vaše plavba může probíhat v zastávkách zemí Evropské unie, je vždy zapotřebí mít s sebou platný cestovní pas, a to nejlépe platný ještě šest měsíců po vašem návratu. Stejné pravidlo se týká i malých dětí. Cestovní kanceláře vám případně zařídí i víza, pokud budou při plavbě potřeba. Nezapomeňte si zakoupit i cestovní pojištění a připojištění odpovědnosti.

FOTO: Simona Fischerová

Vzhůru na Středozemní moře

Možností, kam se na okružní plavbu vypravit, je opravdu nespočet. Například jedna z tras po Středozemním moři začíná v italském přístavu Savona. Z České republiky se k přístavu můžete přiblížit letecky do Nice, odkud cesta transferem trvá necelé dvě hodiny.

Pro nalodění je potřeba platný cestovní pas a palubní lístek, který vám předem zašle cestovní kancelář. Před zahájením plavby ještě vyplníte dokument, kterým potvrzujete zdravotní způsobilost. Pak už vás na palubě přivítá usměvavá posádka a plavba může začít. Na lodi se domluvíte německy, anglicky, rusky, italsky a španělsky.

FOTO: Simona Fischerová

Hlad rozhodně nehrozí

Na lodích se zpravidla platí speciální kartou, na kterou vložíte finanční obnos, který chcete během dovolené utratit. Další možností je propojení kreditní karty s lodním účtem, v případě placení se příslušná částka strhne rovnou z běžného účtu.

Stravování na lodích je formou plné penze či all inclusive. Vybírat můžete z mnoha restaurací, které jsou průběžně otevřeny více než 20 hodin denně. Přepadne-li vás hlad uprostřed noci, v lodních novinách si přečtete, která restaurace je momentálně otevřená, a vyrazíte do ní.

FOTO: Simona Fischerová

Lodní společnosti jsou otevřené i bujarým večírkům, na každém patře tak naleznete několik barů a diskoték, do kterých můžete každou noc zavítat. Mnohdy jsou tematické a je třeba na ně mít i speciální kostým.

Za nejoblíbenější je považována White Party, kde je vyžadován (ne nutně) bílý dress code. Během plavby lze k plné penzi dokoupit speciální nápojové balíčky, díky kterým výrazně ušetříte, nápoje totiž nejsou v plné penzi zahrnuty.

Nudit se také nebudete

Během plavby můžete zamířit do některého z mnoha vnitřních či venkovních bazénů, do vířivky, na opalovací terasy nebo do lodního fitness centra, knihovny, divadla, kina či kasina. Možností co dělat je opravdu nespočet.

Na každý večer si tak můžete vybrat jinou aktivitu. Zábava je připravena pro jakoukoliv věkovou kategorii. Pro děti jsou připraveny klubové prostory, starší generace si může zahrát karetní hry ve speciálním salonku.

Součástí plavby jsou i animační programy. Jejich seznam najdete v lodních novinách, které každý večer vycházejí a hosté je naleznou ve schránce u kajuty. Jsou psány světovým jazykem, který si před zahájením plavby zvolíte.

FOTO: Simona Fischerová

Každé ráno jiné město

Kromě zábavy přímo na palubě máte možnost objevovat kouty z celého světa. V případě již zmíněné plavby po Středozemním moři vás kromě italské Savony čeká hned další den návštěva Marseille, kde máte příležitost přivonět k levandulím během procházky k místní katedrále Notre Dame. Loď totiž každý den zakotví v jiném přístavu a vy můžete vyrazit na celý den do města. A jak se tam dostat?

Na lodi si můžete zakoupit širokou nabídku výletů (s průvodcem i bez) či pouze transfer do centra. Spolehnout se můžete i na veřejnou dopravu, taxi nebo pronájem auta na celý den. Výhodou je to, že vše vyřídíte přímo v přístavu.

Ve velkých městech se vyplatí zakoupit projížďku hop on hop off autobusy, které vás křížem krážem povozí po všech turistických atrakcích. Když vás nějaká zaujme, jednoduše vystoupíte a nasednete až na příští autobus jedoucí po trase.

FOTO: Simona Fischerová

Po celodenním výletu se opět nalodíte na váš plující hotel a vyrazíte dál. Na trase je totiž ještě Barcelona, Palma de Mallorca, Cagliari na Sardinii a Civitaveccha s návštěvou Říma.

To vše prozkoumáte během jediného týdne bez úmorného přesouvání, stěhování zavazadel a odbavování na jednotlivých letištích. Z lodi totiž máte vše jako na dlani a ceny za plavbu se v posledních letech pomalu vyrovnávají standardním pobytovým dovoleným.

Stírá se tak pravidlo, že dovolená na lodi je pouze pro bohaté. A další nespornou výhodou je to, že plavby jsou vhodné naprosto pro všechny generace.