Pravděpodobně již v 9. století vybudoval lid Chachapoya neboli „lidé z mraků“ ve vysokém pralese na vrcholku hory město Kuélap. Ze tří stran je obklopené nepřístupnými, skoro pětisetmetrovými srázy. Přestože zabírá asi 450 hektarů, má Kuélap pouze jeden vchod, který má tvar trychtýře, aby v případě napadení měli jeho ochránci důležitou strategickou výhodu.

Město Kuélap postavili jeho obyvatelé vysoko v horách, kde ho obklopují strmé srázy.

FOTO: shutterstock.com

Opevnění spolykalo víc kamenů než Cheopsova pyramida

Celé město bylo rozdělené do několika sektorů. Nejdůležitější je dnes nazýván La Fortaleza čili Pevnost. Další jsou obytné čtvrti a pohřebiště.

La Fortaleza je opevněná část na dlouhém hřebenu kopce. Její rozloha dosahuje šesti hektarů a je obehnaná kamennou zdí vysokou až dvacet metrů. Je jasné, že to byla ochranná hradba. Na její stavbu tehdejší stavitelé použili bloky růžové žuly z lomů na březích řeky Maraňon hluboko v údolí. Vědci vypočítali, že bylo potřeba na vrchol hory přesunout těžko představitelných 25 miliónů kubických metrů materiálu, což je třikrát více, než bylo použito na stavbu Cheopsovy pyramidy v Egyptě.

Jeden z vchodů do ochranné hradby města.

FOTO: shutterstock.com

Ochranná hradba má jenom tři vchody. Každý z nich ústí do úzké trychtýřovité chodby dlouhé skoro 60 metrů. Vchod na vnější straně zdi je tři metry široký, a jak chodba pokračuje, postupně se zužuje až na 70 centimetrů. To znamená, že lidé tu mohli jít jen v řadě, jeden za druhým, a to velmi usnadňovalo obranu města.

Vstupní chodba se postupně zužovala, což usnadňovalo obranu města.

FOTO: shutterstock.com

Ani mocné hradby proti incké síle nestačily

Uvnitř hradby stojí asi 420 většinou kruhových staveb. Část jich sloužila jako příbytky, ostatní jako sýpky a sklady pro mnoho druhů produktů. Jedná se tedy o dobře organizovaný urbanistický celek, který zahrnuje nejen obytné stavby, ale i administrativní stavby a náboženské a ceremoniální prostory.

Součástí opevněného města bylo asi 420 kruhových staveb, které sloužily pro různé účely.

FOTO: shutterstock.com

Proč ale lid Chachapoya postavil toto opevněné město? Museli se bránit před národy a divokými kmeny sídlícími na severu a na východě, jež plenily a drancovaly jejich pole, kradly jejich dobytek a pravděpodobně i odváděly jejich ženy a děti.

Ale ani kamenné hradby je neuchránily před mocnými Inky, kteří chachapoyské království dobyli a včlenili ho do své říše někdy kolem roku 1480. Dnes je město v ruinách a jeho zdi pokrývají jenom nádherné orchideje a bromélie.

Vzácné ruiny a jejich okolí dnes okupuje divoká příroda.

FOTO: shutterstock.com