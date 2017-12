Datum této oslavy klidu se mění v závislosti na balijském kalendáři. Většinou Nyepi připadne na jarní měsíce a například v roce 2018 vychází na 17. března. I když je Nyepi svátek především hinduistického ostrova Bali, také ve zbytku Indonésie tento den slaví jako veřejné prázdniny.

Nejdříve je třeba zahnat démony

Bujaré oslavy nového roku ale z větší části probíhají už před samotným dnem klidu a začínají různými rituály. Prvním ze známých rituálů je Melasti, který se koná 3 až 4 dny před svátkem Nyepi. Jedná se spíše o duchovní záležitost, v balijských chrámech, tzv. pura. V blízkosti moře se pomocí různých technik očišťují posvátné předměty a také se získává posvátná mořská voda.

Bali je zemí tisíců chrámů.

FOTO: shutterstock.com

Pro turisty asi největší podívaná následuje další den, kdy probíhá rituál Bhuta Yajna. Jím se Balijci snaží očistit své životy od negativních elementů, a tak nastolit rovnováhu mezi božstvy, lidstvem a přírodou. V tento den se bohatě uctívají různá božstva, ale i vše živé, od rostlin až po zvířata. Rozhodně nejzajímavější částí Bhuta Yajna je přehlídka a následné pálení pečlivě vyráběných soch, tzv. ogoh ogoh. Tyto sochy představují děsivé démony, kteří navíc symbolizují negativní lidské vlastnosti či chování.

Sochy ogoh ogoh připomínají děsivé démony. Pohled na ně opravdu není příliš pozitivní…

FOTO: shutterstock.com

Ceremonie se koná večer přímo uprostřed vesnice nebo třeba na fotbalovém hřišti, kde je dostatek prostoru. Procesí nejprve projde celou vesnicí, muži nesou na ramenou sochy připevněné na bambusových tyčích. K tomu všemu hraje balijský gamelan (orchestr). V závěru dne jsou všechny sochy hromadně spáleny, rituální očista je tak splněna a následující den může probíhat den ticha Nyepi.

Procesí projde vesnicí a démoni jsou poté rituálně spáleni.

FOTO: shutterstock.com

Den klidu je povinný pro všechny

Nyepi je především oslava klidu, sebereflexe a podle toho celý den také vypadá. Svátek se drží od šesté hodiny ranní do šesté hodiny ranní dalšího dne a během této doby Balijci dodržují půst a klidový režim. Pokud se na Bali chystáte právě v tomto období, připravte se zejména na to, že den ticha se bude týkat i vás.

Během svátku Nyepi drží Balijci půst a především klidový režim.

FOTO: shutterstock.com

Během Nyepi nefunguje žádná infrastruktura, doprava ani letiště. V ulicích (kam by se nemělo vycházet) jsou pouze policisté a záchranáři. I turisté by tento den měli uctít klidem ve svých dočasných domovech. Stejně, jako to dělají Balijci, kteří jsou úplně zticha a nezapínají televizi, rádio ani mobilní telefony. Světla jsou ztlumena na minimum a všichni využívají jedinečné příležitosti, jak si odpočinout a utřídit myšlenky. Vynahradí si to hned následující den, kdy se slaví a je to něco jako Nový rok u nás.

Po dni ticha a klidu je třeba nový rok řádně oslavit!

FOTO: shutterstock.com

Organizované líbání povoleno

Kromě toho existuje na Bali zajímavá novoroční tradice, která se nazývá Omed-omedan, v českém překladu něco jako oslava polibků. V každé vesnici se setkají svobodní mladí lidé od sedmnácti do třiceti let a na povel se začnou vzájemně líbat. Zbytek vesnice tyto líbající se dvojice polévá vodou. Říká se, že na Bali tímto způsobem vzniklo mnoho partnerství, která vydržela celý život.

Polévání vodou je během Omed-omedan již tradicí.

FOTO: shutterstock.com

Mnoho lidí přemýšlí, zda má smysl indonéský ostrov v tomto období navštěvovat. Protože jsem sám měl možnost oslavy zažít, mohu říct, že opravdu za to stojí. Díky těmto svátkům nahlédnete do unikátní balijské kultury, kterou zažijete všemi smysly včetně vůní a rituálů na ulicích. Nezapomeňte ale, že během Nyepi budete nezvykle odříznuti od světa ve svém domácím „vězení“ a že letiště a vše ostatní je v tomto čase mimo provoz. Když toto přijmete jako holý fakt, pak vás na Bali čeká jeden z nejsilnějších zážitků.