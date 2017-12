Argentina je pátým největším výrobcem vína na světě a není se čemu divit. Teplé a suché klima a neobvyklá nadmořská výška vinic zasazených do svahů andského pohoří tvoří perfektní podmínky pro pěstování hroznů, především červené odrůdy zvané Malbec.

Teplé a suché klima argentinskému vínu prospívá.

Celosvětově vyhlášená argentinská vína se pěstují v mnoha různých oblastech, jako jsou například Salta, Córdoba či San Juan. Hlavním centrem vinařství je však bezpochyby okolí města Mendoza ve stejnojmenné provincii, odkud pochází 80 % celkové argentinské produkce.

V oblasti San Juan se pěstují vyhlášená argentinská vína.

Většina vinařství, takzvaných „bodegas“, leží na okraji tohoto města, rozeseta jen několik kilometrů od sebe. Propojené jsou přírodními stezkami, a tak se milovníkům cyklistiky nabízí jedinečná příležitost spojit příjemné s užitečným a pojmout jejich návštěvu ve sportovním duchu.

Vinařství neboli „bodegas” jsou zasazena do malebné argentinské krajiny.

Ať už se vydáte na výlet na kolech, pěšky, či autem, tyto tři vinice byste určitě neměli minout:

Spárujte víno s výborným jídlem u Familia Zuccardi

Příběh tohoto vinařství nesahá daleko do historie, založeno bylo teprve na počátku 60. let minulého století. Momentálně leží rodinná společnost v rukou vnuka původního zakladatele, Sebastiána Zuccardi. Jeho dědeček Alberto zavedl speciální metodu pěstování révy zvanou Parral Zuccardi, avšak až jeho otec José Alberto rodinnou značku náležitě proslavil. V 80. a 90. letech začal s výrobou širokého spektra vín, od cenově dostupných až po ta velmi exkluzivní, vyráběná speciálně pro export do zahraničí.

Argentinská vína jsou žádaná po celém světě.

Familia Zuccardi je jedním z nejúspěšnějších argentinských vinařství jak na domácí, tak zahraniční úrovni a jeho návštěva je velice příjemnou záležitostí. Vinné sklípky působí elegantním a útulným dojmem a nekonečný výběr vín zajisté uspokojí chutě všech návštěvníků. Vynechat byste určitě neměli degustaci tří nejznámějších vín z řady Santa Julia, pojmenované po zakladatelově vnučce. Stojí pouhých 40 pesos (v přepočtu necelých 50 Kč).



Pokud vám během prohlídky lehce vyhládne, navštivte místní restauraci Pan y Oliva, což v překladu znamená „chléb a olivy“. Vybrat si můžete buďto z klasického menu, nebo můžete ochutnat několik menších porcí různých pokrmů podávaných s nejlépe se hodícím druhem vína.

Jídlo na čerstvém vzduchu chutná nejlépe… A co teprve na vinici!

Společenstvo vinařů Vines of Mendoza v údolí Uco Valley

Tato vinice 100 km jižně od města Mendoza byla založena jako speciální projekt umožňující vinařům pronajmout si část pozemků v tomto nádherném prostředí na úpatí andských hor. O jedenáct let později se spolek více než 130 vinařství rozpíná po neuvěřitelných 500 hektarech půdy.

Vinice spolku Vines of Mendoza se rozprostírají na 500 hektarech půdy.

V rezortu Vines of Mendoza dnes najdete nejen vinohrady, ale také několik statků a v neposlední řadě lázně s 28 vilami k pronájmu. Milovníky jídla určitě zaujme restaurace Siete Fuegos vedená jedním z nejznámějších francouzských kuchařů, specialistou na grilované pokrmy Francisem Mallmannem.

Milovníci jídla budou restaurací v srdci vinice doslova nadšeni.

Pokud je pobyt ve zdejším rezortu nad rámec vašeho rozpočtu, určitě se vyplatí naplánovat si do tohoto vinařského ráje alespoň jednodenní výlet. Buďto můžete využít služeb některé z cestovních kanceláří v Mendoze, jejichž exkurze jsou běžně doprovázené vyškoleným someliérem, nebo se vydáte do údolí Uco Valley po vlastní ose a za přibližně 300 Kč si užijete klasickou degustaci vedenou místní znalkyní Mariannou Onofri.

Než se víno dostane na váš stůl v tekuté podobě, musí projít složitými procesy.

Díky rozmanitému charakteru této vinice je v nabídce mnoho odrůd červených i bílých vín, odjet ale nesmíte bez ochutnání zdejší speciality, malbeku s názvem Recuerdo. Vyráběn je ze směsi hroznů místních vinařů a jeho ročník 2011 ocenila vinařská akademie 93 body ze sta.

I když práce na vinici vypadá romanticky, je to ve skutečnosti velká dřina.

Zpátky do historie v Bodegas López

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o historii argentinského vinařství, bude Bodegas López tím pravým cílem. Tato vinice byla založena v roce 1898 španělským přistěhovalcem Josém Lópezem Rivasem a momentálně je vedena rodinnými členy již čtvrté generace. Jedná se také o jednu z pouhých dvou argentinských vinic, které stále používají k výrobě vína obrovské sudy z dubového dřeva o objemu 10 000 litrů.

Vinařství Bodegas López má v Argentině dlouholetou tradici.

Kromě standardní degustace nabízí Bodegas López zdarma prohlídku vinařského muzea, kde jsou vystaveny zemědělské stroje z 20. let minulého století, dřevěné lisy a deníky původních zakladatelů.



Krátká procházka šampaňským vinohradem, s úžasnou kulisou, kterou vytváří Andy v pozadí, vás vrátí myšlenkami zpět do 21. století. Zatímco obecná prohlídka je zdarma, za 400 pesos (přibližně 500 Kč) můžete využít Lópezova dobře zásobeného sklepa a ochutnat některá z dvaceti-, patnácti- a desetiletých vín z řady Montchenot.

Není divu, že je Argentina rájem kvalitního červeného vína.

