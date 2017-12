San Francisco je zdárným příkladem, že i v severoamerickém velkoměstě můžete najít tradiční centrum, budovy, které nejsou pouze ze skla a kovu, a vstřícné lidi, s nimiž si můžete popovídat o všem a o ničem a po chvilce dál pokračovat ve své pouti. Stejně jako u nás po městě jezdí tramvaje i trolejbusy. Když budete mít štěstí na počasí, uvidíte nechvalně proslulou věznici na ostrově Alcatraz a k tomu všemu se pokocháte pohledem na slavný most Golden Gate… Tuto idylu můžete doplnit o celou řadu dalších, ne zrovna tradičních zážitků, pro které je San Francisco tím, čím je.

Asi nejslavnější stavbou v celém San Francisku je most Golden Gate.

První zastávka – Union Square

Pokud přicestujete do San Franciska z Los Angeles nebo jiných kalifornských měst, strávíte první chvíle v němém úžasu. I vzhledem k tomu, že je San Francisco menší než Praha, nabízí turistům i místním občanům možnost pohybovat se po kompaktním centru města pěšky a nezaplétat se do problému jménem parkování, které tu dennodenně řeší všichni, kdo přijíždí do centra z okrajových částí.

Náměstí Union Square je strategickým místem celého města.

Ráz budov a ne vždy kolmé ulice pak dodávají procházce již zmiňovaný evropský pocit. Tu se budete cítit jako v Neapoli, tu jako v Paříži. V každém případě se vydejte na Union Square, které je logickým centrem města a mísí se v něm romantika i technologický pokrok. Nespočet obchodů, kaváren i galerií doslova láká k tomu, abyste si jen tak sedli a pozorovali čilý ruch velkoměsta.

Za vědou i jídlem zamiřte k moři

Až dostanete hlad, můžete spojit příjemné s ještě příjemnějším a vydat se na ulici California, po níž jezdí slavné historické tramvaje až k přístavu. Vzhledem k tomu, že je San Francisco proslulé svými strmými kopci, určitě uvítáte, když nebudete muset projednou šlapat po svých. Projížďka je zároveň i vyhlídkovou jízdou s kapkou adrenalinu, pokud na vás nezbyde místo k sezení. To je pak potřeba postavit se na schůdek vedle tramvaje a pořádně se držet tyče. Nemusíte mít ale strach – tramvaje jezdí pomalu, nezatáčejí a během jízdy příliš nedrncají. Rychle se navíc dostanete k moři a dalšímu cíli vaší cesty – Ferry Building.

Ikonické tramvaje se mohou v San Francisku stát i trochu adrenalinovou záležitostí. To když už na vás nezbyde místo k sezení.

Třikrát týdně se zde otevírá proslulý trh, na kterém vedle suvenýrů, zeleniny a ovoce nakoupíte všechny myslitelné dary moře. Pokud ovšem neplánujete v San Francisku vařit, můžete jednoduše nakupovat ve stáncích již připravené jídlo. Nepochybujte, že dostáváte to nejčerstvější, co v San Francisku dostat lze. Po občerstvení se vyplatí vydat na sever podél pobřeží a udělat si dvě důležité zastávky.

Místní přístav otevírá brány proslulého trhu, který překypuje ovocem, zeleninou i mořskými laskominami.

Molo číslo 15 je věnováno Exploratoriu – interaktivnímu technickému muzeu, které smaže vaše nejdivočejší představy o tom, jak by podobná muzea měla vypadat a fungovat. Všech šest sekcí je ideálním místem pro rodiny s dětmi nebo pro ty, kdo se jen chtějí dozvědět něco zajímavého. Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet nejrůznější experimenty a pochopit třeba, jak se tvoří vlny na moři, jakou sílu mají magnety, nebo si z kostí sestavit vlastního dinosaura. Vstupné je navíc součástí City Passu, takže je možné i příjemně ušetřit. Jen pamatujte na to, že v rámci městské karty už jsou za dospěláky považovány děti od 12 let.

Rybářský dok s rušnou atmosférou

Po Exploratoriu vás na pobřežní promenádě čeká ještě jedna atrakce, kterou nesmíte minout – molo č. 39. Právě zde se nachází střed Fisherman’s Wharf, rybářské vesnice, kde narazíte na další obchůdky, lahodnou čokoládu, čerstvé krevety nebo oblíbený obchod pro všechny leváky světa. Připravte se ale na velký zájem turistů, kteří nejsou daleko od toho, aby po sobě šlapali. Začíná tady totiž většina výletních plaveb, které nemusí nutně směřovat na Alcatraz. Svézt se kolem pobřeží, pokochat se panoramatem celého města a zasmát se všudypřítomným lachtanům k radosti bohatě stačí, pokud ale přece jen toužíte vidět slavné vězení na vlastní oči, dáme vám dva cenné tipy.

Molo č. 39 je výchozím bodem pro plavby k proslulé věznici Alcatraz.

Zaprvé se zaměřte na noční prohlídku, která nabízí mnohem tísnivější atmosféru, a při odjezdu si budete moci „vychutnat“ pocity těch, kdo z vězení utíkali. Zadruhé se pak na návštěvu vězení připravte dlouho dopředu, protože na místě vstupenky a jízdenky na loď s největší pravděpodobností nekoupíte. Prohlídky jsou v sezóně zarezervované i měsíc předem, tak ať se váš plán zbytečně nezhroutí.

Věznice Alcatraz, ležící na stejnojmenném ostrově, je hojně navštěvovanou turistickou atrakcí.

Městská zábava i příroda na dosah

San Francisco vedle zmiňovaných lokalit nabízí celou řadu galerií a muzeí. Navštívit můžete i bývalou vojenskou základnu Presidio, ze které se stal park na jednom z konců všudypřítomného mostu Golden Gate, anebo most přejet a vydat se dál do národního parku Muir Woods. Díky kvalitně udržovaným cestám lze parkem putovat „po americku“, tedy v lehké obuvi, a procházet se kolem stovek sekvojí, které zde na ploše 100 hektarů rostou už takřka tisíc let. Některá zákoutí parku navíc skutečně vypadají, že se jich nikdo nikdy nedotkl, a jde o jedno z nejhezčích míst, která můžete v Kalifornii navštívit.

V národní parku Muir Woods budete se zatajeným dechem obdivovat stovky obrovských sekvojí.

Pro kompletní dotvoření zážitku z návštěvy San Franciska se ale přece jen vraťte do města, v jehož středu se nachází park Twin Peaks se svými dvěma vrcholky. Nejsou příliš vysoké, takže cesta nahoru nebude vyžadovat žádný heroický výkon, nabízejí však možnost podívat se ještě jednou na celou zátoku, která zejména v zapadajícím slunci vypadá magicky. Na tenhle výlet pak určitě nezapomenete.

Twin Peaks je nejslavnější vyhlídkou, ze které budete mít celé San Francisco jako na dlani.

