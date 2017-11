Pro oblíbenou turistickou destinaci Bali jsou příznačné tzv. warungy – malá bistra nebo chcete-li restaurace, kde vám naservírují ty nejchutnější dobroty takřka kdykoliv během dne. První setkání s nimi je zprostředkované skrze výlohy. I bez znalosti místního jazyka, pouze zrakem, vybíráte přesně to, na co máte v danou chvíli chuť. Jídla ve warunzích jsou vždy čerstvá a dostupná pouze tak dlouho, dokud je co podávat. Rychlejší vyhrává, a protože jsou Balijci národ čilý, nejchutnější kousky mizí rychlostí blesku. Pokud se na indonéský ostrov chystáte poprvé a nechcete se spálit, začněte seznamování s místní kuchyní třeba těmito osvědčenými tipy.

Warungy jsou tím nejlepším místem, kde si pochutnat na vyhlášených zdejších specialitách.

FOTO: shutterstock.com

Stálá klasika balijských bister – nasi campur

Rýže s různými kousky zeleniny, tofu, tempehu, ale i masa či ryb, to je nasi campur. Jednotlivé pokrmy včetně omáček bývají vystavené v plechových mísách či talířích, většinou bezpečně schované za výlohou před útoky všudypřítomného hmyzu. Návštěvník si ukáže, co vše by si na talíř přál, a na závěr si může nechat pokrm zalít omáčkou na způsob kari. Máte-li strach z ochutnávání nových věcí, dejte zelenou alespoň tomuto pokrmu. I ti, jejichž chuťové buňky jsou zvyklé zejména na českou kuchyni, budou zaručeně spokojení.

Nasi campur zachutná masožroutům i vegetariánům. Lze ho totiž připravit s masem, ale klidně jen se zeleninou nebo tofu.

Nasi goreng – trochu jiné rizoto

Nasi goreng je specialitou typickou pro celou Asii. „Fried rice“ – česky smažená rýže – strávníka zasytí v kteroukoliv denní dobu. Našinec by možná mohl říct, že toto indonéské rizoto není ničím výjimečné. Opak je pravdou. Křupavá cibulka, která neslouží pouze jako ozdoba a je nezbytným doplňkem chuti, celému pokrmu dodává nový rozměr. Variant nasi gorengu je tolik, kolik je v Indonésii chutí. Od jednoduchých variant se smaženým vejcem až po jídla bohatá na ingredience i omáčky. Výhoda indonéské kuchyně je v její rozmanitosti, kde si každý přijde na své.

Rýže je základem balijské kuchyně. Nasi Goreng trochu připomíná rizoto, ale jeho chutí budete překvapeni...

Dát si jednou gado gado nestačí

Teplý salát gado gado se podobá nasi campur. Charakteristická je pro něj chuť arašídové pasty a konkrétně na Bali a přilehlých ostrovech ho většinou dostanete navíc s příchutí kokosu. Gado gado patří mezi nejslavnější místní jídla i daleko za hranicemi Indonésie. Vaří se jak v domácnostech, tak v pouličních bistrech a u turistů je velmi oblíbené. I když název zní extrémně exoticky, chuťově je pokrm dokonale vyvážený a po prvním soustu nebudete chtít na Bali jíst nic jiného.

Teplý salát Gado Gado je proslulý i daleko za hranicemi indonéského ostrova.

Dokřupava prosmažené ayam goreng

Smažené křupavé kuře je další velmi populární položkou v nabídce balijských warungů. Strávníci často na svých skútrech přijedou, objednají si ayam goreng a v mžiku zase mizí v zelené záplavě rýžových polí, která jsou pro Bali typická. Výhodou smaženého kuřete nebo slepice je, že je lze sníst takřka kdekoliv a v horkých tropických dnech se nekazí. K masu se nejčastěji podává sambal – pálivá pasta či omáčka. Jestli jste milovníky smažených kuřat, tuto indonéskou, hluboce smaženou variantu si rozhodně zamilujete.

Dokřupava osmažené kuře je mezi místními vyhlášenou pochoutkou.

Bakso – když polévka, tak s knedlíčky

V našem seznamu nesmí chybět zástupce polévek. Bakso je skvělé jídlo na začátek dne. Zkoušeli jste už někdy snídat polévku? Máte ideální příležitost. Kromě toho, že po ránu doplníte potřebné tekutiny, si pochutnáte na polévce jemně ostré chuti s masovými koulemi. Někdy se v baksu nachází také zelenina nebo kousky tofu. Balijci si polévku dochucují sójovou omáčkou a sambalem, aby zvýraznili její chuť.

Polévka k snídani? Bakso s masovými koulemi je to pravé pro správný začátek dne.

Pokud se vám při čtení tohoto článku roztančily chuťové pohárky a rádi byste tyto pokrmy vyzkoušeli, musíte Bali navštívit. Evropské napodobeniny z „navoněných“ luxusních restaurací nikdy nenahradí autentický zážitek ani chuť pravého balijského jídla přímo z pouličního warungu.

Luxusní restaurace na Bali projednou vynechte a užijte si ten pravý zážitek z jídla v pouličních bistrech.

