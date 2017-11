Ubon je jedno ze čtyř „velkých“ měst chudého regionu Isán, který zabírá celý východ země. Turisté Ubon často přehlížejí, a když už ho navštíví, tak je to většinou cestou do Laosu, kam mnozí touto trasou míří. Ubon i jeho okolí má však turistům co nabídnout. Do Laosu i Kambodži je to coby kamenem dohodil, a proto zde vznikl unikátní mix laoské, thajské a khmerské kultury.

Ubon nabízí návštěvníkům nádherné památky i díky mixu několika různých kultur.

FOTO: shutterstock.com

Khmerové obývali oblast Ubonu přibližně od 5. století n. l., ale Ubon jako takový vznikl až v průběhu 18. století díky imigrantům z území dnešního Laosu. Kousek za hranicemi města směrem na jih máte možnost navštívit zbytky ruin khmerského chrámu Prasat Ban Ben. Sousední provincie Sisaket a Surin nabízejí zvídavému návštěvníkovi ještě bohatší vhled do khmerské kultury.

Poznávací znamení: klid a pohostinnost

„Město královského lotosu“, jak zní doslovný překlad názvu Ubon, má obrovský turistický potenciál a jeho obyvatelé patří díky své otevřenosti mezi nejpohostinnější Thajce. Možná je to tím, že mnoho cestovatelů toto místo zatím neobjevilo, takže turista je zde stále chápán spíše jako host, a ne jako příležitost k rychlému výdělku.

To, že je Ubon rájem vyznavačů buddhismu, se přehlédnout nedá.

Městečko působí pomalým, ospalým dojmem. Zejména přes den, kdy po většinu roku panují nesnesitelná vedra, jsou ulice klidné a obyvatelé jako by zmizeli. S přicházejícím soumrakem ale Ubon ožívá, a vy si tak stejně jako místní můžete vychutnat magickou procházku po severním břehu řeky Mun a pozorovat večerní atmosféru thajského východu.

Na jednom z mnoha místních nočních trhů můžete ochutnat výborné pokrmy isánské kuchyně, ale pozor – většina z nich je natolik ostrá, že naše české jazýčky přes pálivost nedokážou identifikovat chuť jídla. Stačí ale prodavači říci, že si přejete variantu bez chilli, a on vám ji s radostí připraví. Kromě večerních toulek ulicemi města máte na výběr z mnoha dalších aktivit.

Thajsko je zemí výtečné kuchyně. Nebojte se ochutnávat na ulici!

Okolní lesy obývala buddhistická mládež z Evropy

Ubon je znám jako centrum buddhismu východního Thajska a jen ve městě je přes dvacet buddhistických chrámů. V 60. a 70. letech byla oblast populární mezi mladými lidmi ze Západu, kteří objevili východní nauky a chtěli hlouběji proniknout do podstaty buddhistického učení. Většina z nich meditovala a žila v lesích právě v okolí Ubonu. Někteří z nich dodnes v oblasti působí a mají svá vlastní buddhistická centra, ve kterých se pohodlně dorozumíte anglicky. Tento proud mladých ze Západu byl zvláště znatelný v období vietnamské války. Ubon byl jednou z hlavních amerických základen, odkud byly útoky na Vietnam vedeny. Dodnes ve městě žije mnoho amerických válečných veteránů a současné ubonské letiště vzniklo právě ze zmiňované vojenské základny.

V lesích kolem Ubonu žili a meditovali ti, kteří se snažili více proniknout do tajů buddhismu.

Dějiště známého festivalu svíček

Jednou z hlavních událostí je na přelomu července a srpna festival svíček. Patří k největším událostem tohoto druhu v Thajsku a každoročně ho navštíví přes 200 tisíc lidí. Významné buddhistické chrámy ve městě během dvoudenního svátku hostí nejuznávanější thajské sochaře a umělce, kteří vytvářejí obrovské svíce či spíše sochy z vosku, představující různé postavy a bytosti z buddhismu a hinduismu. Samozřejmě nechybí slavnostní průvod a tradiční tanečníci a hudebníci.

Festival svíček přiláká do města každoročně tisíce návštěvníků.

Pokud máte rádi méně turistické oblasti a zajímá vás buddhismus, tak by tento festival mohl být tipem pro zajímavý výlet za pravými kořeny thajské kultury. Ubon a jeho usměvaví místní obyvatelé vás rádi přivítají a představí vám další pohled na okouzlující a exotické Thajsko.

Nejuznávanější umělci vytvářejí z vosku překrásné postavy – mnohdy v nadživotní velikosti.

