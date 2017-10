Zpátky do minulosti

Přáli byste si zažít New York za doby Velkého Gatsbyho? Metro vás tam už sice nedoveze, ale zastávku City Hall můžete zařadit do vašeho itineráře při potulkách spodním Manhattanem. Otevřena byla v roce 1904 a dodnes je považována za nejkrásnější stanici v New Yorku.

City Hall je právem považována za nejkrásnější stanici v New Yorku.

FOTO: shutterstock.com

Milovníci architektury jistě ocení její klenuté stropy, precizní kachličkové obklady a v neposlední řadě částečně prosklený strop. Je ironií, že právě zakřivené nástupiště, které dodává tomuto místu kouzlo, bylo jeho velkou zkázou. Když v polovině 20. století došlo k výraznému nárůstu využívání podzemní dopravy, bylo nezbytné prodloužit vlaky metra a zrovna tak jeho nástupiště. Tak zásadní změna nebyla na City Hall proveditelná, a tak stanice dnes slouží jen jako časová kapsle z elegantnější a méně hektické éry.

Střešní zahrady uprostřed betonové džungle

Rockefellerovo centrum, jeden z nejvíce ikonických mrakodrapů New Yorku, jistě najdete v každém oficiálním průvodci. Málokdo ale však ví, že na střeše jeho dvou bočních budov jsou vybudovány nádherné zahrady se šlechtěnými květinami a bazénky, které působí skoro až jako oáza uprostřed velkoměsta. Celé prostory je možné si pronajmout pro soukromé události, od oslav narozenin až po svatby. Běžný turista se na toto kouzelné místo dostane v rámci oficiální prohlídky Rockefellerova centra. Spojte návštěvu zahrad s vyhlídkou z nejvyšší věže nazývané Top of the Rock a na vlastní kůži pociťte kontrasty, které NYC nabízí.

Výhled z věže Top of the Rock nabízí pohled na jedno z nejkrásnějších panoramat světa.

FOTO: shutterstock.com

Pssst! Tady se pouze šeptá…

Nádraží Grand Central Terminal je velkolepá budova opředená mnoha příběhy a tajemstvími. Jednu z jejích nejzajímavějších částí je ale potřeba spíš slyšet než vidět. Před slavnou restaurací Oyster Bar v jídelním sále terminálu najdete obrovský klenutý oblouk.

Klenutý oblouk před slavnou restaurací Oyster Bar. Tiše! Slyšíte to šeptání?

FOTO: shutterstock.com

Pokud se dva lidé postaví na jeho opačné konce, cokoli zašeptají do zdi, to jejich partner na druhé straně uslyší, jako by stáli vedle sebe. Jde o velmi vydařený akustický trik vytvořený (i když neúmyslně) speciální architekturou nazývanou „šeptací galerie“. Nebuďte překvapení, pokud během vaší návštěvy uvidíte žádost o ruku v přímém přenosu. Právě kvůli jedinečnému zvukovému efektu jde o jedno z nejvyužívanějších míst na zásnuby v celém New Yorku.

Opuštěné budovy na Rooseveltově ostrově

V okolí New Yorku je spousta opuštěných budov, ale jen několik z nich bylo oficiálně označeno za památky. Renwick Smallpox Hospital, bývalá nemocnice specializovaná na léčbu neštovic, je jednou z nich. Především kvůli množství obyvatel a přistěhovalců nepřetržitě proudících z Evropy byla epidemie neštovic v New Yorku mnohem vážnější než ve většině amerických měst.

Z bývalé nemocnice Renwick Smallpox specializované na léčbu neštovic už toho příliš nezbylo...

FOTO: shutterstock.com

Roosevelt Island, 3,2 kilometru dlouhý a maximálně 240 metrů široký ostrov na řece mezi čtvrtěmi Manhattan a Queens, byl pro výstavbu nemocnice ideálním místem. Díky své odlehlosti a řídkému osídlení fungoval de facto jako karanténa. Gotická architektura nemocniční budovy je úžasně strašidelná a toto místo s bohatou historií by nemělo rozhodně chybět na seznamu památek, které v New Yorku navštívíte.

Hromadná doprava tak trošku jinak / Lanovkou z ostrova na ostrov

Návštěvu Rooseveltova ostrova můžete rovnou spojit s další často opomíjenou atrakcí. Ačkoli se dá na ostrov běžně dostat jednou z linek metra, mnohem větším zážitkem je přejet řeku East River kabinkovou lanovkou. Ve výšce 75 metrů nad zemí převeze denně až 12 000 lidí. Cesta lanovkou je poměrně krátká, zato vám poskytne jedinečný výhled na siluetu manhattanských mrakodrapů, které mají své kouzlo jak přes den, tak po západu slunce. Navíc vám na ni postačí standardní jízdenka na newyorské MHD.

I cesta na Rooseveltův ostrov může být zážitkem.

FOTO: shutterstock.com

Vodopád uprostřed Manhattanu

Po několika dnech strávených v New Yorku může být těžké nalézt úlevu od rušného provozu a všudypřítomných davů. Pokud však víte, kam jít, máte k dispozici spoustu skrytých parků rozptýlených po celém městě. Náš nejoblíbenější, Greenacre Park najdete na křižovatce 51. ulice a 3. avenue. Kromě stinného místa na ochlazení a kousku zeleně, kde si můžete dopřát oběd v trávě, zde najdete obrovský vodopád, který dokáže utopit neustálé troubení aut a veškerý hluk přicházející z ulic Manhattanu.

New York je městem parků, kam můžete utéct, až vám civilizace v rušném městě přeroste přes hlavu.

FOTO: shutterstock.com