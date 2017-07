Brazilský Oktoberfest: německý festival s jižanským šarmem

Nejen že Brazilci mají na jihu země vlastní Oktoberfest, dokonce tuto svou fiestu ve městě Blumenau (stát Santa Catarina) považují za povedenější než její originál v německém Mnichově. Součástí 17denního pivního maratónu je klání v pití jednoho metru piva. Soutěžící musí najednou vypít 600 ml piva ze skleněné, metr dlouhé dutinky, již si sám přidržuje. Vítězové každodenních klání z mužské a ženské kategorie se utkají ve velkolepém finále při zakončení festivalu.

Brazilské město Blumenau pořádá každoročně pivní festival.

Nechybí tradiční germánské kostýmy a výborná brazilská piva z menších pivovarů, která mají na rozdíl od svých komerčních protějšků skvělou chuť a mohou se poměřovat s předními zlatými moky z Evropy.

Popularita zlatavého moku je v Blumenau všudypřítomná.

Každoročně dělá až 700 000 návštěvníků z brazilské pivní slavnosti druhý největší Oktoberfest na světě, hned po německém originálu. Místo konání není náhodné – město Blumenau kvůli silné koncentraci evropských přistěhovalců dostalo přízvisko Malé Německo. Jméno nese po německém lékárníkovi Hermannu Blumenauovi, který ho v roce 1850 založil.

Florianópolis, ráj surfařů a domov Slunce

Zatímco v Blumenau si užijete zajímavý mix německé a brazilské kultury, ve Florianópolis (také stát Santa Catarina) na vás čekají čistě plážové radovánky. Do Mekky surfařů, jogínů i nejrůznějších podivínů míří za odpočinkem a zábavou Brazilci všech generací. Nejvíce však milovníci vodních sportů a rybáři chystající se navnadit v mělkých vodách a plážových kanálech kolem Florianópolis ty nejlepší úlovky.

Florianópolis je Mekkou všech vodních sportů, za nimiž sem míří turisté i Brazilci všech generací.

Praia Mole je jedna z nejatraktivnějších brazilských pláží, díky silným vlnám vždy plná surfařů. Ke koupání je vhodnější klidná Praia da Solidão (Osamělá pláž), kde si dopřejete ničím nerušený relax ve třpytivé vodě i na zlatobílém hebkém písku.

Praia Mole je sice nádherná, ale klidné koupání tady kvůli velkým vlnám nečekejte.

Curitiba a Ilha do Mel: láska a elegance

Ze Santa Catariny se přesuneme do státu Paraná. Téměř 3 000 hektarů zeleně na oblíbeném Medovém ostrově (Ilha do Mel) chrání UNESCO. Jedinečný výhled na tuto nádheru získáte výstupem na zdejší maják se 150 schody. Tohle je to pravé místo pro romantickou dovolenou. Dostanete se sem za necelou půlhodinku cesty lodí z pevninského města Paranaguá.

Medový ostrov se svým ikonickým majákem nabízí ideální místo pro romantickou dovolenou.

Na místní ikonické pláži Encantadas se můžete ubytovat ve skromných i luxusních turistických chatkách, tzv. pousadách. Nedaleko odtud najdete Fora das Encantadas, obří stan, který je útočištěm pro desítky plážových restaurací. Co jiného by mohly nabízet než mořské plody a malé dobroty do ruky, ale také osvěžující ovocné koktejly a samozřejmě typický brazilský dezert, mražený krém z ovoce Açaí.

Oblíbený brazilský dezert se vyrábí z ovoce Açaí.

Hlavní město státu Paraná, Curitiba, je naopak elegantní a chladnou kráskou Brazílie. Jeho evropský duch doplňují cyklostezky a upravené parky. Nezapomenutelná je panoramatická projížďka vlakem po 130 let starých kolejích Serra Verde Express, která nabízí okouzlující výhledy na husté lesy v horském pásmu Serra do Mar.

Projížďka vlakem Serra Verde Express nabízí nezapomenutelný zážitek - výhledy na okolní lesy jsou okouzlující.

Porto Alegre: hlavní město steaku

Do státu Rio Grande do Sul se vydejte, pokud milujete víno, ekologický turismus a pořádný flák masa. Hlavní město a nejdůležitější přístav země, Porto Alegre, se rozkládá kolem impozantního jezera Guaíba a získá si vás hned při první procházce historickým centrem, kde se neoklasická architektura mísí s moderními komerčními budovami.

V přístavním městě Porto Alegre se snoubí historická architektura s tou moderní.

Na své si přijdou i vaše chuťové buňky. V tradiční restauraci Churrascaria Barranco (typické restaurace nabízející maso na rožni) servírují to nejlepší, co se týká brazilského hovězího, v kombinaci se „sněz, co můžeš“ salátovým bufetem a nabídkou kvalitních vín z gaučovských regionů Brazílie, Argentiny i Chile.

Místní restaurace nabízejí populární brazilské hovězí na rožni.

Po kulinárním zážitku se pokochejte i zdejší přírodou. Mezi státy Rio Grande do Sul a Santa Catarina se nachází národní park Aparados da Serra, jehož turistické stezky a stoletými borovicemi obklopený kaňon Itaimbezinho si rozhodně nenechte ujít.

Při návštěvě jižní Brazílie nezapomeňte na zdejší krásnou přírodu. Národní park Aparados da Serra skrývá divokou džungli i nespoutané vodopády.

