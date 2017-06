Tajemná země v jihovýchodní Asii byla mým cílem od doby, co jsem hrála počítačovou hru Tomb Raider s mojí milovanou Larou Croft. Její děj se odehrával v Kambodži. A když se později dostala i na plátna kin, bylo jasné, že se do Kambodže a proslulého chrámového komplexu Angkor musím rozhodně vydat. Polorozpadlé chrámy prorostlé liánami a kořeny stromů mne fascinovaly nejen svojí nevšedností, ale i tajemstvím, které skrývají. Kdo byli lidé, kteří je postavili? Lidé, kteří pár set let nato beze stopy zmizeli.

FOTO: shutterstock.com

Na cestě do Siem Reapu

Do Siem Reapu, městečka, které je výchozím bodem pro návštěvu Angkoru, je možné letět už z Prahy. Ještě před několika lety ale bylo místní letiště uzavřené a bylo třeba přesunout se sem autobusem z hlavního města Phnom Penh. Kdo je dobrodružnější povahy a rád by viděl víc, ten tuto cestu možná absolvuje i dnes. Phnom Penh leží na soutoku řek Mekong a Tonlé Sap.

Oblíbeným cílem turistů v hlavním městě Phnom Penh je proslulý královský palác.

FOTO: shutterstock.com

Největším lákadlem turistů je královský palác a pak nechvalně proslulá bývalá škola, dnes muzeum Tuol Sleng. Zde v 70. letech minulého století Rudí Khmerové v čele s diktátorem Pol Potem týrali nepohodlné občany země. Údajně zatkli mimo jiné každého, kdo nosil brýle, ty pro ně byly znakem intelektuála. Kousek za městem jsou také tzv. Killing Fields, vražedná pole, kde docházelo ke krvavým jatkám. Jejich připomínkou je dodnes pyramida z lidských lebek.

Bývalá škola dnes slouží jako muzeum. Připomíná ty, kdo se stali obětí krutého vraždění diktátora Pol Pota.

FOTO: shutterstock.com

Cesta autobusem z hlavního města do Siem Reapu není nijak hrozná, spíše naopak. Během ní máte možnost přičichnout ke skutečnému životu místních obyvatel. Na jednu stranu uvidíte přepychové paláce obehnané vysokými zdmi a na druhou chýše na kuřích nožkách vybudované z klád a větví.

Ulice Siem Reapu ukrývají jak nádherné paláce, tak dřevěné chýše těch nejchudších obyvatel.

FOTO: shutterstock.com

Před každou z nich je ještě postaveno cosi jako široká podesta, na které se povalují členové rodiny. A hned vedle je částečně zakryté ohniště, které, jak se mi zdálo, hoří celý den.

Topí se v něm dřevem, které je volně dostupné. Nebo spíš bylo, centrální část Kambodže je díky tomu celá vykácená. Tohle všechno můžete ovšem vidět i v Siem Reapu, stačí si jen za pár dolarů vypůjčit kolo a projet se po okolí. Rozhodně není na škodu poznat nejen památky, ale i život prostých lidí.

Jeden z typických domů

FOTO: shutterstock.com

Město přepychu i bídy

Díky chrámovému komplexu, od kterého je vzdálený pouhých šest kilometrů, zažívá Siem Reap obrovský boom. Je zde vše, co si může host přát, ať už přicestuje s batůžkem, nebo naopak touží po přepychu.

V centru najdete bary, restaurace, noční kluby i klasické asijské tržiště. Ale stačí poodejít pár kroků a ocitnete se mezi chudinou. Uvidíte například budky veliké snad jen 3 × 3 metry, ve kterých je v přední části vybudovaný pultík, kde jeho obyvatelé nabízejí coca-colu a chipsy, a krok za ním je postel, na které v noci spí. To je vše.

Místní trhy jsou plné čerstvého ovoce.

FOTO: shutterstock.com

Slumy jsou vybudované převážně kolem stejnojmenné řeky Siem Reap, kterou domorodci používají místo skládky. Na jednom místě je přehrazená sítí, která zachytává všechny odpadky do ní vhozené. Čas od času si obětavci nazují holínky a snaží se ji aspoň částečně vyčistit.

Řeka Siem Reap nepatří k nejčistším, místním dětem to však vůbec nevadí. Turistům se ale koupání v řece opravdu nedoporučuje.

FOTO: shutterstock.com

S hygienou si tady obecně hlavu moc nedělají. Pokud se vydáte k blízkému jezeru Tonlé Sap, které dává na odiv proslulou plovoucí vesnici, připravte se na to, že jezero pravděpodobně používají její obyvatelé i jako toaletu. Proto nedoporučuji nechat se zlákat k jídlu ve zdejší (plovoucí) restauraci.

Největším lákadlem jezera Tonlé Sap je proslulá plovoucí vesnice.

FOTO: shutterstock.com

Ale jinak stojí za to ochutnat v Kambodži všechny místní dobroty, včetně praženého hmyzu. Nebojte se toho, chutná jako křupky. Mne nejvíce zaujali uzení hadi lehce nasládlé chuti. Oblíbila jsem si je natolik, že jsem si pro ně chodila každý den.

Nebojte se ochutnávat jídlo na ulici. V Kambodži, stejně jako v jiných asijských státech, ho umí perfektně připravit. Zkusit můžete i pražený hmyz.

FOTO: shutterstock.com

Chrám, kam se podíváš

Ale už je nejvyšší čas vydat se po stopách Lary Croft do proslulého chrámového komplexu Angkor, náhodně objeveného v polovině 19. století francouzským badatelem.

Byl tak zarostlý džunglí, že ani lidé žijící v bezprostřední blízkosti o něm nevěděli. Vstupné bohužel nedávno podražilo, za den zaplatíte 37 dolarů, za 3 dny 62 dolarů a za týden 72 dolarů, ale věřte mi, že jeden den je málo. Já sama jsem si tady užívala týden.

Proslulý chrám Angkor Vat byl natolik zarostlý okolní džunglí, že o jeho existenci neměli ponětí ani místní obyvatelé.

FOTO: shutterstock.com

Teď je třeba zdůraznit, že Angkor („město“) je název celé oblasti, světoznámý Angkor Vat („městský chrám“) je pouze jedním z tisíce zdejších chrámů a památek. Rozkládá se na ploše 1 km2 a představuje vrchol khmérské architektury. Stal se symbolem Kambodže, která ho má i na své státní vlajce.

Chrám ohraničuje vodní příkop a zeď dlouhá 3,6 km, za nimiž se nachází pět věží rozestavených do tvaru pětky na hrací kostce. Fascinující jsou také basreliéfy, které zdobí vnější galerii, s výjevy z hinduistických děl Mahábháraty a Rámájany.

Okolní příroda světoznámý chrámový komplex Angkor doslova pohltila. Na přitažlivosti a návštěvnosti mu to však neubírá.

FOTO: shutterstock.com

Do chrámu Angkor Vat, který je blízko vchodu, proudí nejvíc turistů a velká část z nich už jinam nepokračuje. Ovšem nejít dál by byla chyba. Jak na to? Nejlepší je vydat se sem ráno při východu slunce tuk-tukem nebo na kole, dojet až na konec komplexu a pak se vracet zpátky.

Komu se nechce pěšky, může se chrámovým komplexem nechat provézt zde tak oblíbeným tuk-tukem.

FOTO: shutterstock.com

Východ slunce v polorozpadlém chrámu je nezapomenutelný, ať už si ho užijete v kořeny stromů protkaném Ta Prohmu, který se objevil i ve filmu o Laře Croft, anebo třeba v Bayonu postaveném jako bludiště čtyřiapadesáti věží ozdobených tvářemi, jež se na vás dívají, ať stojíte kdekoli. Ale popisovat chrám za chrámem, to není ono – Angkor prostě musíte vidět na vlastní oči.

Pokud se do Kambodže vypravíte, nenechte si ujít uchvacující východ slunce nad chrámem Angkor Vat.

FOTO: shutterstock.com