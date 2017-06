Protože jídlo na ulici je v Thajsku prostě skvělé, nejsou to jen turisté, kdo u stánků ochutnává nudle či fantastické polévky. K plastovým stolkům míří ve všední dny na oběd i seriózní pánové a dámy v oblecích a kostýmech. U stánku si nejlépe vychutnáte třeba dezert mango se sladkou lepkavou rýží (mango and sticky rice), nudle Pad Thai na tisíc způsobů anebo masové, zeleninové i rybí špízy.

Žena na lodi připravuje oblíbený thajský dezert - Mango and sticky rice, tedy mango se sladkou lepkavou rýží.

FOTO: shutterstock.com

Rychlá příprava thajského jídla dodává každému pokrmu čerstvost a jedinečnost. Ačkoli jsme my Evropané poněkud podezřívaví k hygienickým podmínkám pouličních stánků, není se příliš čeho obávat. Nebezpečí většinou nečíhá v tepelně upravených jídlech, ale spíše ve studených ovocných smoothies a ledové kávě či čaji. Nebojte se požádat o přípravu nápoje bez ledu, který se vyrábí z nefiltrované vody.

Jídlo na ulici rozhodně vyzkoušejte. Pochutnáte si minimálně stejně dobře jako v kamenné restauraci. Pouliční stánky mají v oblibě místní i turisté.

FOTO: shutterstock.com

A když je řeč o thajském pouličním jídle, nelze vynechat ani skvělé thajské palačinky, které poznáte podle sladké vůně kokosového oleje. Těsto je jemné a křupavé a vybrat si můžete z desítek druhů náplní a polev. Vždy ale dostanete palačinku složenou do čtverce a předem nakrájenou na jednotlivá kousnutí. Thajci smaží palačinky na obří cínové pánvi, a zatímco jednou rukou obracejí těsto, druhou obratně děraví plechovku kondenzovaného mléka šroubovákem. Klasikou je palačinka s banánem, jahodami a čokoládovou polevou.

Pokud dostanete v Thajsku chuť na sladké, zkuste palačinky s banánem. Místní je smaží na obřích cínových pánvích a mezi turisty jsou velmi oblíbené.

FOTO: shutterstock.com

Thajsko je zkrátka královstvím street food neboli jídla na ulici. V některých městech jsou trhy se stánky skromné a spíše lokální, jinde jsou pompézní, třeba i s živým koncertem a vystoupením thajských tanečnic.

Thajské jídlo pod střechou

Thajské restaurace nabízejí podobné menu jako stánky a ne vždy mají pokrmy podávané pod pevnou střechou vyšší kvalitu. Restauraci si raději předem prověřte například na serveru TripAdvisor podle hodnocení ostatních cestovatelů. Někdy stačí obejít pár podniků a hledat zelenou samolepku zmíněného turistického portálu, funguje ve většině případů jako ukazatel kvality.

Restaurace pod střechou nabízejí podobné menu jako ty na ulici. Je dobré si ale předem ověřit jejich kvalitu.

FOTO: shutterstock.com

Thajská obsluha je rychlá a milá. Spousta podniků je rodinných, a proto mají přátelskou atmosféru. Většina restaurací v turistických oblastech počítá s jídelním lístkem v angličtině. Pokud se ale chcete například ujistit, že v jídle není maso, nebo chcete vyměnit nějakou ingredienci, mluvte anglicky zřetelně a jednoduše. Pokročilá gramatika většinu Thajců v restauraci i na ulici vyděsí, a tak zkrátka používejte jen slova a k nim yes nebo no, potom je komunikace bez problémů. Je-li zdejší jídlo na váš vkus příliš pikantní, vždy při objednávání upozorněte obsluhu „thajsko-anglickým“ NO HOT, tak vám budou rozumět.

Thajci doma příliš nestolují, jídlo totiž považují za společenskou událost. Pouliční restaurace a stánky jsou proto ve večerních hodinách doslova obsypané hodujícími lidmi.

FOTO: shutterstock.com

Našimi favority v kamenných restauracích jsou pikantní polévka Tom Yam s krevetami, zeleninou a kokosovým mlékem, sladkokyselý salát Som Tum ze zelené papáji a okurky anebo jakákoli kombinace nudlí či rýže s masem, zeleninou a arašídy. Už samotné pozorování kuchařů při přípravě jídla je vždy zážitkem, a co teprve ta chuť!

Oblíbená thajská pikantní polévka Tom Yam. Základními surovinami jsou krevety, zelenina a kokosové mléko.

FOTO: shutterstock.com

Kokosy kam se podíváš

Kokos je thajským ořechem číslo jedna. V horkých dnech přijde vhod kokosová voda ze zeleného kokosu, která je plná elektrolytů schopných okamžitě hydratovat organismus. Čerstvou kokosovou vodu si dávejte klidně každý den, vašemu tělu to prospěje. U stánků si můžete dát také osvěžující kokosovou zmrzlinu servírovanou v půlce vydlabaného uzrálého plodu.

Kokos je v Thajsku nejoblíbenějším ze všech ořechů, nezapomeňte proto ochutnat výbornou kokosovu zmrzlinu. Podává se v půlce vydlabaného kokosu a je velmi osvěžující.

FOTO: shutterstock.com

Sladké i hořké thajské nápoje

Smoothie, koktejly a ledový čaj, to všechno patří k Thajsku stejně jako Pad Thai a kokosy. Vyzkoušejte divoce fialový koktejl z dračího ovoce a nezapomeňte také na přesladký thajský ledový čaj, který je výborný v citronové i mléčné verzi. Vyrábí se ze směsi sypaného černého čaje a koření, jako je vanilka nebo anýz, a podává se vychlazený s dávkou citronu a cukru anebo s kondenzovaným mlékem.

Mezi nápoji vládne především velmi sladký ledový čaj, který se vyrábí i v mléčné variantě.

FOTO: shutterstock.com

Thajská běžně dostupná piva Singha, Chang nebo Tiger nejsou chuťově špatná, ale nečekejte žádný zázrak. Jsou to taková plážová potěšení k zahnání žízně.

Kurzy thajské kuchyně aneb Co si uvaříš, to si sníš

Kromě suvenýrů v podobě koření anebo pár kousků dračího ovoce (bez problémů přepravíte v odbaveném i příručním zavazadle) si můžete z Thajska přivézt i cennou dovednost z kurzu vaření. Společně s dalšími turisty se naučíte několik verzí skvělých thajských polévek, zálivku na papájový salát (ten můžete doma jednoduše připravit z okurek) a samozřejmě také natrénujete proslulé nudle Pad Thai a několik druhů voňavého curry. Protože většina thajských jídel obsahuje typicky asijské ingredience, na trzích si můžete domů nakoupit trvanlivé kořenicí směsi a na kurzu vám kuchaři poradí, jak jednotlivé suroviny nahradit.

Místní jídlo vám určitě zachutná natolik, že si ho budete chtít připravit i doma. Nezapomeňte si proto koupit místní koření. Seženete jej na každém větším trhu.

FOTO: shutterstock.com

Kurz „Thai cooking“ v restauracích May Kaidee je jedním z nejpopulárnějších v Bangkoku i severském městě Chiang Mai. „Vy si to uvaříte, vy si to sníte,“ řekla nám hned v úvodu naše sympatická lektorka. Během čtyř hodin jsme zvládli přípravu pěti hlavních chodů, dvou polévek, salátu a dezertu (jak jinak než mango a lepivá rýže). Ačkoli se jedná o vegetariánské recepty, najdete v nich tolik vůní a kombinací chutí, že na maso klidně zapomenete. V ceně 1 500 bahtů (zhruba 1 000 Kč) je všechno jídlo, které připravíte, pitná voda a originální příručka s připravovanými recepty. Můžete zvolit dopolední či odpolední kurz.

A pokud se budete chtít naučit něco z tajemství místní kuchyně, není nic jednoduššího, než se přímo v Thajsku přihlásit na kurz vaření.

FOTO: shutterstock.com