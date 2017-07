Ať jste buddhista v rouchu, ortodoxní punker nebo český byznysmen v obleku, nebudete si tu (v prvních dvou případech) připadat divně ani jako cizinec (v posledním případě). Stačí se kolem sebe rozhlédnout na ulici nebo v metru. V New Yorku začnete chápat, proč se na módních přehlídkách předvádějí často až šílené modely. Cokoli, co není naprosto šokující, tady zapadne a zmizí v davu.

V anonymním městě, jakým New Yorku bezesporu je, není těžké zapadnout v davu.

FOTO: shutterstock.com

Na 5th Avenue snadno podlehnete nákupnímu šílenství

New York je prostě město módy a nákupů. Nejznámějším značkám patří „Pátá“ neboli Fifth Avenue (5th Avenue). Kdo odtud zmizí, už není v USA „in“. Na „Páté“ kromě jednotlivých obchodů najdete i nejdražší „department store“ Saks.

Department store je obchodní dům, kde nejsou obchody rozdělené podle značek, ale zboží je zde „naskládáno“ v jednotlivých odděleních – dámské, pánské, obuv apod. Saks na „Páté“ byl otevřen už v roce 1924.

Saks je nejdražší obchodní dům typu „department store” a nachází se na oblíbené 5. Avenue.

FOTO: shutterstock.com

Pokud zrovna nedisponujete neomezenou zlatou nebo ještě lépe platinovou kreditní kartou, bude lepší zavítat třeba do Macy's, což je největší department store v New Yorku se širokým výběrem značek. Často zde mají zajímavé slevy a akce. Mluvíme teď o vlajkové lodi Macy's na Herald Square uprostřed Manhattanu. O něco dražší je Bloomingdale's, který se více zaměřuje na elegantní módu a společenské oděvy. Zlevněné zboží pak najdete v obchodních domech Target, Marshalls a T.J. Maxx.

Dalším oblíbeným obchodním domem (a také o poznání levnějším než Saks) je Macy´s.

FOTO: shutterstock.com

Příští zastávka: nejlepší outlet v okolí

Nakupování v New Yorku, to ovšem není jen Manhattan. Kousek od hranice města leží populární Woodbury Outlet, kde se to prémiovými značkami jen hemží.

Samozřejmě i přímo na Manhattanu najdete pár outletů jako Bloomingdale's Outlet nebo GAP Outlet, ale Woodbury je jednoznačně největší a nejlepší outlet v širokém okolí. Dostanete se k němu autobusem, pravidelná linka jezdí přímo z Manhattanu. Cesta trvá necelou hodinu, informace o odjezdových časech a cenách najdete jednoduše na internetu.

K populárnímu outletu Woodbury jezdí z Manhattanu pravidelná autobusová linka.

FOTO: shutterstock.com

Outlety vůbec v posledních letech rostou jako houby po dešti. Za zmínku stojí i další, například Century 21, Jersey Gardens nebo Jersey Shore. Poslední dva nejsou přímo v New York City (NYC), jak jejich název napovídá. Vyrazit musíte do New Jersey, tedy coby kamenem dohodil z NYC.

Nejen módou živ je člověk…

Kromě módy a oblečení jsou velmi atraktivním tématem také americké drogerie. To prostě musíte vidět. Za všechny stačí jmenovat nejoblíbenější CVS Pharmacy, Walgreens nebo Duane Reade.

Najdete zde vše od péče o zuby, nehty přes kosmetiku až po doplňky stravy, vitamíny a celou řadu dalších produktů. Je tu spousta věcí, které v Evropě nekoupíte, nebo jsou u nás výrazně dražší. Z obchodů zaměřených čistě na kosmetiku a parfémy pak nesmíte minout M•A•C a americkou Sephoru. Zastavte se také v Bath & Body Works, kde skvěle pořídíte mýdla, vůně, svíčky, difuzéry a podobně.

Jedna z mnoha oblíbených amerických drogerií - Walgreens - nabízí celou řadu produktů, které v Evropě nejsou běžně k sehnání.

FOTO: shutterstock.com

Roztomilou třešničkou na dortu vašeho newyorského nákupního šílenství se může stát dětmi oblíbený Disney Store nebo M&M's World – obojí najdete přímo na Times Square.

Obchod s oblíbenými bonbony M&M´s World na Times Square určitě stojí za návštěvu, a to nejen s dětmi.

FOTO: shutterstock.com

New York je jasným rájem shopaholiků. Cestovat s prázdnými kufry tam a s plnými zpátky není nic neobvyklého. Snadno se vám může stát, že bude potřeba přikoupit další zavazadlo nebo připlatit za jeho nadváhu na letišti. Tak hodně štěstí, odolnou kreditku a třeba se někdy potkáme při slevách na Black Friday.