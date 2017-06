Z kukuřice jsou i tortilly, malé kukuřičné placky. Po celém Mexiku je dostanete na stůl v uzavřených ošatkách, to proto, aby ani v tamním horkém podnebí nevystydly. Jako gigantická tortilla vypadá z výšky i samotný Yucatán.

Tradiční mexická tortilla plněná kuřecím masem a zeleninou.

FOTO: shutterstock.com

Barva vyběleného vápence prosvítá pod zelení džunglovitého porostu, rovnoměrnou plochu jen pár metrů nad hladinou moře narušují podivné pahrbky. Jako by tam ani nepatřily. A vskutku, příroda je nestvořila… Jedná se o zbytky téměř 4 000 pyramid. Většina z nich je zatím stále neodkrytá, a tak až dalším generacím možná vyjeví odpovědi na pravidelně se opakující otázky. Jak mohly tyto dech vyrážející stavby vzniknout, když Mayové neznali kolo, nevyužívali tažných zvířat a města situovali do nejhlubší džungle?

Nádherné pyramidy z mayského období jsou jedním z hlavních cílů turistů na Yucatánu.

FOTO: shutterstock.com

Hladová ústa matky Země

Všímavému pozorovateli neujdou ani krátery, prohlubně a jámy jako z povrchu Měsíce. Yucatán je děravý jako ementál, který prožrala myš. Ve skutečnosti to byla spodní voda, která vymlela do podloží labyrint podzemních řek a kanálů. Jako tepny a žíly rozvádí životodárnou tekutinu, která je ve vysušené krajině tak vzácná.

Desítky obřích kráterů v zemi vytvořila spodní voda. Dnes jsou především atrakcí pro turisty, ktěří si v nich užívají nevšední koupání.

FOTO: shutterstock.com

Yucatán totiž nemá jedinou řeku, pouze přírodní studny zvané cenoty. Voda je v nich průzračně čistá, povrchové vrstvy hlíny, jílu i pórovitý vápenec ji vyčistily jako ty nejlepší filtry. Pro Maye představovaly cenoty zásobárny vody, ale také děsivě otevřená ústa matky Země vedoucí do podsvětí nazvaného Xibalbá. Cestu dolů znali jen kněží, kteří se tam modlili za úrodu či déšť. Dnes míří do spleti zatopených jeskyň i běžní turisté v touze nahlédnout, byť jen na krátkou chvíli, do světa ticha a fascinujících krasových útvarů.

Cenotes vytváří dlouhý systém podzemních chodeb a zatopených jeskyní.

FOTO: shutterstock.com

Modravá Riviera Maya

Hlavním lákadlem této části Mexika přesto zůstává 500 kilometrů bílého jemného písku na plážích, které se táhnou od města Cancún na jih až do sousedního Belize. Jen pár set metrů od pobřeží s tyrkysově modrou hladinou moře pak leží Arrecife Maya (Mezoamerický bariérový útes) – druhý největší korálový rif planety.

Kromě objevování pozůstatků mayské civilizace si na Yucatánu užijete i koupání. Bělostné pláže jako z katalogu lákají k odpočinku.

FOTO: shutterstock.com

Kopíruje hranice Yucatánu a tam, kde se vlny tříští o bariéru tvořenou miliony let koloniemi měkkýšů, dírkonožců a řas, si dávají rande ty nejbarevnější rybky světa. Nechávají se masírovat vracejícím se proudem jako v luxusním „wellness“. Písečné pláže orámované palmami střídá co chvíli skalnaté pobřeží s vyhlodanými zátokami, kam vedou hrbolaté prašné cesty, kolmé na silnici CF 307.

Koho už nebude bavit lenošení na pláži, může se ponořit do fascinujícího světa pod hladinou.

FOTO: shutterstock.com

Nesmíte vynechat

Vzestup tohoto ráje jménem Riviera Maya je úzce spojen – v tom pozitivním i negativním slova smyslu – s popularitou města Cancún. Právě jeho mezinárodní letiště vítá většinu turistů, než se „povinně“ vydají ke zříceninám Tulumu a do „největšího přírodního akvária světa“, do zábavního parku Xel-Há.

Mayský chrám Tulum je jednou z nejnavštěvovanějších památek v celém Mexiku.

FOTO: shutterstock.com

Na čtyřech hektarech se tam rozkládá množství lagun, zátok a mořských ramen přirozeně vyhloubených do měkkého vápence, kde lze plavat, šnorchlovat, jezdit na mořských kajacích i objevovat zříceniny zarostlé v džungli. Nebo jen odpočívat v houpací síti a pozorovat okolní cvrkot s vychlazeným pivem v ruce. Pije se tak, že se do hrdla lahve zatlačí měsíček limetky, a nejlépe chutná to značky Bohemia.

Zábavní park Xel-Há skrývá množství lagun a zátok, v nichž si můžete užít třeba jízdu na mořském kajaku.

FOTO: shutterstock.com

Bylo, nebylo, dávno tomu

Ještě před dvaceti lety tvořili nejčastější skupinu návštěvníků Yucatánu svobodomyslní američtí hippies. Celé dlouhé týdny bydleli v chatrčích z palmových listů přímo na pláži, kde chyběla elektřina a podlahu tvořil písek. Romanticky primitivní hamakárny dnes nahradily luxusní resorty se spoustou barů, kde se převážně z bílých Evropanů brzy stávají rudoši.

Tradiční mexické chatrče z bambusu a palmových listů obývali především svobodomyslní hippies. Dnes už turisté vyhledávají spíše luxusní hotelové resorty na pobřeží.

FOTO: shutterstock.com

Mexické slunce je neúprosné a je třeba si ho pouštět k tělu pomalu, abyste získali barvu bronzu, či ještě lépe mléčné čokolády. Ostatně právě pochoutka z kakaových bobů je dalším z darů Mayů naší civilizaci. Zatímco boby jim sloužily jako platidlo, kakaový prášek se používal jako luxusní surovina k přípravě rituálních nápojů. Čokoláda se pila hořká nebo smíchaná s čili a kukuřicí tak, jako to dělala půvabná Juliette Binoche ve stejnojmenném romantickém filmu.

Horká čokoláda je v Mexiku tradiční pochoutkou. Už staří Mayové ji rádi připravovali s kořením a čili papričkami.

FOTO: shutterstock.com

Než si sbalíte kufry

A když už jsme u těch filmových příběhů, měli byste si před cestou do Mexika udělat víkendovou „nalejvárnu“ s tematickými snímky Desperado, Amores Perros, Frida, Mexická jízda a Sin Nombre. Spojené státy mexické, to totiž není jen pozlátko turistického Yucatánu, který svou moderní infrastrukturou v mnohém připomíná spíš USA. I když si to někteří cestovatelé, kteří byli pouze tam, chybně myslí.

Žena s dítětem před kostelem ve vesničce San Juan Chamula.

FOTO: shutterstock.com