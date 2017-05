Počasí doprovázené deštěm zřejmě ještě nějaký čas vydrží, vyplývá to z týdenní předpovědi, kterou v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nějaká zvláštní zima by však být neměla, nejvyšší teploty by se měly pohybovat... Celý článek Teploty příští týden vystoupají až k 25 stupňům, lze však čekat i déšť»