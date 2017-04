Tsukiji market – odbíjejí poslední hodiny největšího rybího trhu na světě

Jsou tři hodiny ráno a japonská metropole spí. Ulicemi Tokia jen občas projede taxík, který se zdraví s pochodujícími hloučky lidí v holínkách. Neprší. Ve dne by to tedy vypadalo přinejmenším zvláštně, ale je stále ještě noc a všichni tito lidé spěchají za prací do čtvrti Tsukiji.