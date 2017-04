Vlakem na sever

Centrem severního Thajska je Chiang Mai. Čtvrté největší město země je v porovnání s hektickým Bangkokem pohodovou oázou s přátelskými místními lidmi a menším objemem turistů. Ulice jsou zde čisté a vše plyne tak nějak poklidněji.

Z Bangkoku se do Chiang Mai dostanete nejlépe vlakem. Můžete zvolit buď cestu přes noc (vagóny mají celkem pohodlné rozkládací postele), anebo přes den. V noci se cestou vyspíte a ušetříte za nocleh v hotelu. Přes den si ale můžete vychutnat krásy ubíhající krajiny a zajímavý místní kolorit – v zastávkách do vlaku nastoupí prodejci občerstvení všeho druhu. Cesta po železnici trvá 12–13 hodin a na výběr je několik typů vlaku podle tříd.

Cesta z Bangkoku do Chiang Mai trvá více než 12 hodin. Cestování vlakem se obávat nemusíte.

FOTO: shutterstock.com

Pokud je Chiang Mai v něčem jedničkou, pak rozhodně v počtu cizinců, kteří se zde usadili. Mnoha cestovatelům město zkrátka natolik přirostlo k srdci, že se rozhodli strávit zde víc času než jen několikatýdenní dovolenou. Důvodů pro život a práci v největším městě severního Thajska najdeme hned několik: nízké životní náklady, kvalitní infrastruktura, dobré jídlo a spousta čerstvého ovoce. Navíc je to odsud kousek do zelených thajských hor.

Krásná zelená thajských hor spolu se šťavnatou zelení rýžových polí tvoří neskutečný balzám pro oči.

FOTO: shutterstock.com

Nahlédněte do thajské historie

Město Chiang Mai bylo původně součástí říše Lanna. Název v thajštině znamená „údolí tisíce rýžových polí“. Vše potřebné o historii a kulturním dědictví najdete v muzeu Lanna Folklife, které se nachází v historickém centru poblíž památníku Tří vládců.

Muzeum Lanna Folklife.

FOTO: shutterstock.com

Kromě zajímavostí ze života původních obyvatel severní části země vám muzeum poskytne příjemné ochlazení během prohlídky rozpáleného města. Hned vedle se nachází muzejní kavárna s interiérem ze dřeva – tady jsme ochutnali ten nejlepší thajský ledový čaj.

Památník Tří vládců, poblíž nějž se nachází budova muzea Lanna Folklife.

FOTO: shutterstock.com

Další položkou na seznamu zajímavých míst ve městě je chrám Doi Suthep. Nejlépe se k němu dostanete taxíkem.

Chrám Doi Suthep je nejsvatějším místem severního Thajska. Z množství zlata vás budou přecházet oči.

FOTO: shutterstock.com

Doporučujeme domluvit se s řidičem, ať na vás počká, než si chrám prohlédnete, a potom vás vezme zpět do centra, stejně jako jsme to udělali my. Platili jsme až po zpáteční cestě a získali super cenu. Před vstupem do impozantního zlatého paláce musíte ještě zdolat 309 schodů, nebo se nahoru svézt lanovkou.

Schody vedoucí k chrámu Doi Suthep

FOTO: shutterstock.com

Zdejší bohatství má zelenou barvu

Z Chiang Mai vyrazte za poznáním horských kmenů Hmongů nebo Karenů. Některé z těchto kmenů vlastní slony a přijímají turisty na tzv. sloní treky. Při nich doprovázíte impozantní zvířata po cestě přírodou a pozorujete jejich bahenní a vodní zábavu v jezeře. Chcete-li si vyzkoušet své „řidičské“ umění na sloním hřbetě a jako bonus se dozvědět, jak se z trusu chobotnatců vyrábí papír, domluvte si výlet v některé z místních cestovních kanceláří.

Sloní autoškola. I tak by se dala pojmout vyjížďka na slonech.

FOTO: shutterstock.com

S nimi se můžete do thajských hor vydat i na celý den. Prověřte jejich nabídky a rezervujte si organizovaný výlet za objevením krás provincie Mae Hong Son. Ta je nejzalesněnější oblastí Thajska. Protože se jedná o hraniční region, thajská kultura si zde podává ruku s barmskými zvyky. Národní park Tham Pla, vodopády a obří jeskyně jsou hlavními atrakcemi, které potěší vaše oči i mysl a umožní vám pořídit ty nejzelenější fotky z celého Thajska.

Vodopád v národním parku Tham Pla.

FOTO: shutterstock.com

Pai – malé město, velké zážitky

Pokud je řeč o severu Thajska, nelze vynechat městečko Pai. Zhruba po čtyřech hodinách cesty minibusem z Chiang Mai se dostanete do přírodního ráje, který se rozkládá okolo stejnojmenné řeky. Tady na vás čekají přírodní horké prameny, impozantní kaňon, výhledy na krajinu a skvělé pouliční jídlo. Objevovat kaňon, který vznikal po staletí opakovanými erozemi, se vydejte nejlépe brzy ráno, nebude do vás pražit slunce a navíc díky perfektnímu světlu pořídíte skvělé snímky.

Horké prameny u městečka Pai.

FOTO: shutterstock.com

Přírodou obklopené pitoreskní městečko ale nabízí také lákadla, která vznikla za přispění člověka. Nádherně barevný výhled na město se vám naskytne při návštěvě vyhlídky v Čínské vesničce nebo v maličké čajovně Coffee In Love. Lehce vás zamrazí při procházce po památečním železném mostě, který postavili japonští vojáci za 2. světové války pro převoz zbraní do Barmy (Myanmaru).

Památeční železný most.

FOTO: shutterstock.com

Noční trh v městečku Pai prodejci každý večer postaví a znovu zboří. Tady můžete ochutnat speciality kuchyně severního Thajska, jako je jemné kari s křupavými vaječnými nudlemi nebo místní bylinkové párečky. Název Maa Kratoop Rong vám možná nic neříká, ale zapamatujte si ho. Jedná se o bylinný likér, který při cestě po severním Thajsku rozhodně ochutnejte – místní lidé tvrdí, že dodává sílu a působí jako afrodiziakum.

Noční trhy se těší velké oblibě. Právě tady ochutnáte ty pravé gastronomické skvosty.

FOTO: shutterstock.com