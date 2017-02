Show, která strčí barvami a rytmy do kapsy i noční kluby na pařížském Montmartru, má již více než devadesátiletou tradici. Po desítky let lákají na nezapomenutelný zážitek polonahá těla svůdných tanečnic i vyhlášená jména světového showbyznysu.

Krásné ženy, pestrá hra barev a podmanivé rytmy. Představení v Tropicaně si při návštěvě Kuby nenechte ujít.

FOTO: shutterstock.com

Na témže pódiu performovali americký hudebník Nat King Cole, argentinská herečka Libertad Lamarque nebo Kubánka Celia Cruz. Hostovala tam kdysi i Josephine Baker, Carmen Miranda, párkrát si tam zazpívala dokonce šansoniérka Edit Piaf. Dnes když budete mít štěstí, potkáte v Tropicaně šestaosmdesátiletou divu a vyznavačku stylu bolero, zpěvačku Omaru Portuondo – hvězdu světového formátu z Buena Vista Social Club.

Omara Portuondo při vystoupení

FOTO: shutterstock.com

Koktejl mnoha lákavých chutí

Havana dnešních dní se v mnohém blíží Havaně před nástupem moci nedávno zesnulého Fidela Castra. „Prostopášné“ kabarety, které jeho revoluční vláda kdysi zakázala jako výraz západní dekadence a buržoazie, dnes opět duní velkými hotely a hlavně – spolehlivě tahají z kapes turistů devizy do státní pokladny.

Santiago de Cuba se pyšní méně okázalou pobočkou slavné havanské Tropicany.

FOTO: shutterstock.com

Pro místní obyvatele nedosažitelné vstupné se pohybuje od 100 eur a každý návštěvník si rád ještě připlatí za povolení k fotografování, natáčení videa, nemluvě o koktejlech. Ostatní burlesky jsou však jen slabým odvarem ve srovnání s Tropicanou, kde se několikahodinová show odehrává přímo pod otevřeným hvězdným nebem v tropické zahradě. Nikde jinde neuvidíte sbor 200 spoře oděných krasavic. Zpívají a tančí dokonce s lustry na hlavách. Ty jsou z broušeného křišťálu, váží až 50 kilogramů a navzájem je spojují elektrické dráty. Za zvuku bubnů se pak náhle ve vypjatém okamžiku všechny najednou rozsvítí.

Zážitkový turismus zase vzkvétá

Za těmito unikátními okamžiky se na Kubu létalo hlavně ze Spojených států odjakživa. Tedy do doby, než bylo vyhlášeno ekonomicko-politické embargo, které na více než půl století vztahy obou zemí přerušilo. Nedávné znovuzavedení leteckého spojení společnosti Southwest Airlines mezi Miami a Varaderem se tak neobešlo bez patřičných oslav.

Letušky byly na palubě letadla symbolicky oblečeny do barevných kostýmů jako umělkyně Tropicany a zhruba hodinový let doprovázely chytlavé rytmy salsy, merengue i bachaty. Navázaly tím na přerušenou tradici – ještě po válce takto létal pravidelný spoj nazvaný příznačně Cubana Tropicana, kde se popíjelo a tančilo za doprovodu malého pianina s klaviaturou zkrácenou z 88 na 66 kláves, aby se do trupu vůbec vešlo.

Show dotažená do posledního detailu

Ženská krása je věčná. To pochopili i kubánští vousatí „barbudos“, kteří po převzetí vlády Tropicanu na rozdíl od ostatních klubů nezavřeli. A právě na půvabu žen a jiskřící atmosféře erotična je postaven koncept celého kabaretu.

Vystoupení v kabaretu Tropicana jsou oslavou ženské krásy a svůdnosti.

FOTO: shutterstock.com

Kombinace hudby, tance a svůdnosti je navíc umocněná kouzlem tropické noci pod hvězdami. A samozřejmě nevysychajícím proudem rumových koktejlů. Stoly, ke kterým se vejde až 1400 lidí, se paprskovitě rozbíhají od polokruhového jeviště. Na něm se nejprve objeví primabalerína připomínající sochu u vchodu do zahrady Tropicany. Dělá piruety na místě, ale už za chvíli doslova létá vzduchem.

Pak zazní naplno živá hudba a na neviditelných hrazdách se začnou snášet z tmavého nebe černošské tanečnice v kožešinách z bílé lišky. Ze stran přibydou dlouhonohé mulatky ozdobené jen barevnými pery a barevnými flitry, společně vytvoří živý obraz jako z jiného světa.

Když se na konci tříhodinové show rozběhnou tyto krásky oblečené víceméně jen do klobouků do publika, aby vytáhly turisty na parket, připomíná to výbuch sopky. Noc je ještě mladá! Překonejte zábrany, oddejte se rytmu, pijte, milujte a užívejte života, jako by zítřka nebylo.