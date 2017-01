Yosemitský národní park: Údolí zázraků

Dech beroucí vodopády, vysoké skály a do nebe sahající sekvoje, to je Yosemitský národní park. Jeho světově proslulými krásami se nechávají každý rok očarovat milióny lidí. Navštívit Yosemity znamená poznat kalifornskou přírodu se vším všudy. A to klidně během několika hodin.