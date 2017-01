Proč si právě tento ostrov získal takovou oblibu? Na Bali si každý najde své – a to jak milovníci přírody, tak znalci historie, plážoví povaleči, surfaři, potápěči i jogíni. Po příletu se nevyhnete rušné metropoli Denpasar.

Dopravním ruchem naprosto ohlušené město je rájem nákupů, skvělého jídla a je klasickým příkladem multikulturního místa. Většina turistů zde stráví jen krátký čas a uteče na Kutu, letovisko mladých, nebo do klidnějšího Sanuru, který je necelou hodinu jízdy odsud. A zde už to dýchá trochu více exotikou.

Sanur patří mezi klidnější letoviska, která Bali může svým návštěvníkům nabídnout.

FOTO: shutterstock.com

Poklidné přímořské letovisko Sanur nabízí kromě krásných hotelových i soukromých pláží také nepřeberné možnosti nákupů jak klasických balijských uměleckých předmětů, tak „zaručeně originálních“ produktů made in China. Kromě dřevěných vyřezávaných masek a keramických či kamenných váz se rozhodně vyplatí koupit si sarong – bavlněný, lněný nebo vlněný šátek, bez nějž není možné navštívit chrámy nebo ceremonii.

Velmi vyhledávané jsou i tradiční masáže. Péče o tělo je na Bali součástí kultury a nabízené procedury jsou neuvěřitelně levné a efektivní.

Péče o tělo hraje v balijské kultuře důležitou roli. Tradiční balisjkou masáž si proto nenechte ujít.

FOTO: shutterstock.com

Centrum tradiční kultury

Hodinu od Sanuru leží město Ubud, které se proslavilo díky Julii Robertsové a jejímu romantickému filmu Jíst, meditovat, milovat (Eat Pray Love). Ubud je nejznámějším střediskem opravdových řemesel, ručních prací a tradičního tance.

Balijské tance jsou obdivované turisty z celého světa, zejména pak opičí tanec kecak.

FOTO: shutterstock.com

Ve zdejším paláci se pořádají večerní turistická představení a hned naproti se rozprostírá obrovský lokální trh, kde si procvičíte smlouvání a najdete všechno, co potřebujete. Kromě toho je Ubud také kulinářským rájem a místem, kde se hojně praktikuje jóga.

V džungli pouhých šest kilometrů od Ubudu se nachází Goa Gajah neboli Sloní jeskyně, bývalá poustevna. Její prohlídka nezabere více než hodinu, ale stojí za to, především kvůli nádherné skulpturální výzdobě, jež je patrná hned na vstupní bráně s vytesanými motivy démonů a nejrůznějších nestvůr. Jeskyni doplňují bazénky, které sloužily jako lázně pro očistné koupele.

Bývalá poustevna Goa Gajah neboli Sloní jeskyně.

FOTO: shutterstock.com

V okolí Ubudu jsou také typická rýžová pole. A můžete si vybrat, buď se vydáte na ta hodně známá a budete putovat terasami v zástupu turistů, nebo se zeptáte kteréhokoli místního obyvatele a ten vás zavede na nádhernou procházku idylickou krajinou za východu nebo naopak západu slunce, kde budete sami.

Každý den sehrávají sluneční paprsky v rýžových polích neskutečné divadlo plné barev.

FOTO: shutterstock.com

Ostrov tisíce chrámů

Turisté, které to z Denpasaru netáhne směrem do vnitrozemí a do Ubudu a raději chtějí zůstat u moře, najdou v dosahu hlavního města četné chrámy. Nejznámější z nich Tanah Lot okouzluje svou jedinečnou polohou – stojí přímo na břehu moře a zdá se, jako by vystupoval z mořské hladiny. Nejvhodnější doba pro návštěvu je velmi brzy ráno nebo naopak před západem slunce, jakmile obloha zrůžoví, budete se prodírat zástupy pózujících asijských turistů.

Dobré je také se informovat o přílivu a odlivu, protože speciálně výše přílivu často mění atmosféru tohoto kouzelného chrámu. Dovnitř se nedostanete, ale pobřežní scenérie je více než dostačující.

Chrám Tanah Lot patří k místům, která při návštěvě Bali nelze opomenout.

FOTO: shutterstock.com

K oblíbeným cílům na Bali patří také motýlí farmy a zoologické zahrady, odkud si můžete jako suvenýr přivézt fotku v objetí kajmana či varana nebo s obrovským kakadu na ruce. Součástí většiny zařízení je opět větší či menší chrám, jenž místo ochraňuje a zaručuje jeho prosperitu.

Nezapomenutelným zážitkem může být i fotografování s tropickými ptáky.

FOTO: shutterstock.com

Ještě lákavější atrakcí jsou ceremonie. Balijci totiž slaví všechno. Den železa, kdy oplétají a zdobí své skútry, den elektroniky a samozřejmě den každého z tisíců bohů. Tyto ceremonie jsou plné zlatých a barevných kostýmů, které až berou dech, tajemných obřadů, při nichž lidé upadají do tranzu, a všudypřítomné snahy najít rovnováhu mezi dobrem a zlem. Domorodci si dobře uvědomují, že bez zlého by nepoznali kouzlo dobrého a naopak, proto ani jedno neodsuzují.

Balijské ženy při oslavě svátku Nyepi – balijského Nového roku. Na Bali se zkrátka slaví každý den.

FOTO: shutterstock.com

Bali je zkrátka místem, které vás inspiruje, zrelaxuje, ale také mnohému naučí.