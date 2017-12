Zážitek pro malé i velké



Česko-německá filmová adaptace příběhu o sebevědomé a chytré Popelce dodnes jedinečným způsobem okouzluje diváky napříč generacemi. Pohádkový hrad Moritzburg, kde se Popelka natáčela, na své zimní výstavě znovu vypráví celý příběh a dovolí také nahlédnout do zákulisí natáčení. Skvěle reprodukované filmové scény, originální kostýmy a multimediální produkce slibují malým i velkým návštěvníkům skvělý zážitek.

Navštivte výstavu Tři oříšky pro Popelku.

FOTO: Schlösserland Sachsen

Nakonec láska zvítězí



V tomto roce se vše točí kolem romantiky! Návštěvníci budou moci sledovat drzou pohádkovou princeznu a zkusit si, tak jako ona, podmanit princovo srdce. Nahlédnou do zákulisí natáčení filmu, budou moci obdivovat původní kostýmy nebo dokonce vklouznout do pohádkových plesových šatů z nejznámější plesové scény světa filmových pohádek. V kamenném sále se nachází kopie originálních kostýmů, které si tu můžete vyzkoušet a nechat se v nich vyfotografovat. Na konci prohlídky pak zámecká kuchyně zve na lahodnou kávu a koláčky. Pro velké a malé fanoušky muzejní obchod nabízí pochopitelně také drobné suvenýry.

Výstava Tři oříšky pro Popelku na zámku Moritzburg

FOTO: Schlösserland Sachsen/U. Koehler

Film s pohádkovým doprovodným programem



Scénárista František Pavlíček vypráví příběh osiřelé Popelky, která žije na statku s nevlastní matkou a její dcerou Dorou. „Tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není.“ Tyto tři hádanky musí mladý princ rozluštit, než smí svou nevěstu vzít do náruče.Tři – magické číslo všech pohádek je i zde klíčem ke štěstí.

Výstava Tři oříšky pro Popelku na zámku Moritzburg

FOTO: Schlösserland Sachsen/U. Koehler

Kdo chce kouzlu této legendární pohádky naplno propadnout, může ji tentokrát zhlédnout spolu s dalšími fanoušky přímo na místě, kde se natáčela. Takovou možnost budete mít ještě 13. ledna a 3. února vždy od 15 hodin, kdy se bude pohádka promítat v zámeckém kině v českém jazyce. V zámecké věži se také konají četné akce pro malé i velké fanoušky pohádek.

Zámecké kino

FOTO: Schlösserland Sachsen/U. Koehler