Ležící Eiffelovka



Procházka v zimním slunečném dni – vítaný odpočinek od předvánočního shonu nebo zkrátka jen trocha pohybu na čerstvém vzduchu. Jedinečná krajina v okolí zážitkového centra F60 a jezera Bergheider See je pro to přímo stvořena. Ležící Eiffelovka, jak se říká skrývkovému stroji F60 vážícímu 11 tisíc tun, má na délku 502 metrů, na šířku 204 a na výšku 80 metrů – tento kolos poznáte už z dálky snadno.

Největší pohyblivý stroj na světě

FOTO: Besucherbergwerk F60

Prohlídky v češtině



Dnes již vysloužilý skrývkový most je největším pohyblivým strojem na světě. Na místě čeká na návštěvníky informativní prohlídka ocelového monstra s milými průvodci a skvělými výhledy do okolí. K dispozici je také audioguide v češtině. Od 1. listopadu 2017 do 15. března 2018 je tato industriální památka otevřena od středy do neděle od 11 do 16 hodin. Prohlídky se konají téměř za každého počasí.

Kolos F60 je vidět už z dálky

FOTO: TV LSL/Kathrin Winkler

Když z důvodu námrazy není možné vystoupat až na vrchol stroje, neznamená to konec prohlídky. Návštěvníci se mohou podívat i na velín, do strojovny nebo venku do místa, odkud se řídí zaplavování jezera Bergheider See. Zahřát se lze ve staré dílně, kde se promítá film o historii skrývkového mostu, dále je zde výstava a pochutnat si můžete i na horké kávě či svařeném víně.

Velín stroje F60

FOTO: Besucherbergwerk F60

Tip na akci



O třetí adventní neděli 16. prosince se z nasvíceného mostu z výšky 37 metrů rozeznějí tóny vánoční dechovky. Na neobvyklém místě se zde koná vánoční večírek s živou hudbou a vánočními pochoutkami.