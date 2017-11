Upravené běžkařské trasy



Pokud napadne více než 20 cm sněhu, což je tak akorát na to, aby při odpichu hůlky měly dostatečnou oporu, vyrazí správa kraje Teltow-Fläming s technikou vytvořit několik běžkařských tratí. Trasy se dle povětrnostních podmínek nacházejí mezi skate arénou v Jüterbogu a bruslařskou trasou B 101, odtud pak dále ve směru na Werder, Markendorf, Fröhden a Schlenzer až do Wahlsdorfu. Běžkovat se za dobrých sněhových podmínek dá i mezi Werderem a Kolzenburgem, na okruhu RK 3 nebo z Föhrdenu do Bochowa.

Běžkařské trasy v braniborském Flämingu

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Praktické informace



Půjčit si lyže na místě zatím není možné. Kdo si chce zajezdit, musí si přivézt vlastní vybavení. I bez lyžování má však zimní krajina Flämingu své kouzlo a láká k dalším sportovním aktivitám či procházkám.