Postupim láká na pět adventních trhů



Vánoce v Postupimi mají jedinečné kouzlo. Každý trh je jiný a svázaný s historií místa, kde se odehrává. Tradiční a největší postupimský vánoční trh se koná každoročně v centru města mezi kostelem Sv. Petra a Pavla a náměstím Luisenplatz na Brandenburger Straße, v bezprostřední blízkosti zámku Sanssouci, letos v termínu 27. 11. 2017 - 28. 12. 2017. Těšit se můžete na speciality regionální kuchyně, rukodělné výrobky, kluziště a mnoho dalšího. Pro děti zde bude připraven pohádkový les plný kouzelných postav, na pódiu budou probíhat pohádková představení.

Pro postupimské trhy je typická modrá světelná výzdoba

FOTO: Coex

Určitě potěší česká stopa, kterou tu zanechali krajané v době Fridricha Velikého. Na místě jejich osídlení dnes stojí čtvrť Babelsberg, kde se v kouzelném prostředí tkalcovských domů z 18. století na jejich počest o prvním a druhém adventním víkendu (1. - 3. 12. a 8. – 10. 12. 2017) koná adventní trh s českou tematikou a tradičními rukodělnými výrobky.

Naopak kdo by si chtěl i za mrazivého počasí vychutnat jižanskou atmosféru, ten by měl zamířit na romantický trh na statek Bornstedt. Někdejší usedlost Hohenzollernů byla postavena ve stylu toskánské vesnice. Od roku 2002 se po rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Do tohoto historického prostředí skvěle zapadá keramika, rukodělné výrobky z Krušných hor, šperky i kulinářské speciality. Otevřeno zde bude každý adventní víkend a také 25. a 26. prosince, platí se zde vstupné 2 eura na osobu, snížené vstupné 1 euro, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Trh Sternenmarkt

FOTO: Deutsch-Polnische Agentur

Na nádvoří kočárovny na náměstí Am Neuen Markt v historickém centru Postupimi se o druhém adventním víkendu bude konat tzv. „Sternenmarkt“, který již tradičně patří polským sousedům. Ti zde ve 40 stáncích nabízejí jak umělecké výrobky, tak i speciality ze své domoviny. Otevřeno zde bude v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu a v neděli od 11 do 20 hodin. Vstupné činí 2 eura, děti do 140 cm výšky mají vstup zdarma. V Holandské čtvrti se pak advent nese jak jinak než v holandském stylu. Ulicemi voní holandské sýry, zakoupit tu můžete i tradiční krajkové zboží. Tento trh se koná 9. a 10. prosince a vstup na něj je zdarma. Také na samém vrcholu kopce Pfingstberg, z nějž na Postupim zhlíží zámek Belvedere, můžete navštívit adventní trhy, a to o víkendu od 1. do 3. prosince. O vánoční atmosféru se zde postará zpěv sborů a další adventní vystoupení.

Trhy v Holandské čtvrti

FOTO: Förderverein niederl. Kultur

Brandenburg an der Havel



Také v dalších braniborských městech se konají adventní trhy, jedním z nich je Brandenburg an der Havel. Zdejší tradiční trh s kluzištěm najdete na náměstí Neustädter Markt přímo v historickém centru města. Otevřeno je zde od konce listopadu až do Štědrého dne, od neděle do čtvrtka od 11 do 20 hodin, v pátek a v sobotu od 11 do 21 hodin.

Chotěbuz



Jeden z nejkrásnějších a nejstarších vánočních trhů v oblasti Lužice najdete v Chotěbuzi (Cottbus). Nachází se na náměstí Altmarkt v centru města. Na první pohled upoutá obří vánoční pyramida. Slavnostní zahájení trhů proběhne letos 29. 11. ve 13 hodin tradičním krájením obří vánoční štoly. Výtěžek z prodeje bude věnován na charitativní účely. Dalším lákadlem adventní Chotěbuzi je kluziště na náměstí Stadthallenvorplatz, které je návštěvníkům otevřeno od 29. 11. do 23. 12. denně od 10 do 21 hodin.

Zámek Liebenberg



Na romantický adventní zážitek láká také zámek s usedlostí Liebenberg, jenž leží asi hodinu jízdy autem severně od Berlína. Trhy se zde budou konat každý adventní víkend. Areál historického zámku jim dodává osobité kouzlo. V dílnách budete moci sledovat tradiční řemesla a postupy vyrábění vánočních ozdob, děti se mohou těšit na celou řadu možností, jak se do výroby zapojit. Nebude chybět ani živá hudba a za dětmi se přijde podívat i Ježíšek. Říká se, že vánoční trhy v Liebenbergu jsou nejkrásnější v celém Braniborsku.

Ve Spreewaldu provoz na kanálech neutichá ani v zimě.

FOTO: Grosser Spreewaldhafen Lübbenau

Advent ve Spreewaldu



Adventní atmosféra zavládne i ve Spreewaldu, takzvaných zelených Benátkách. V Lehde, malé vesničce nedaleko Lübbenau jihovýchodně od Berlína, se slaví Vánoce přesně tak, jak se slavily před 150 lety. Nejprve se ale zastavte v Lübbenau, kde na vás o prvním a druhém adventním víkendu čeká vánoční trh v takřka námořním stylu s kapitány spreewaldských lodiček, kteří zde připravují uzené ryby a posilňující grog. Pak vás odvezou labyrintem kanálů do skanzenu v Lehde, kde se dozvíte vše o vánočních tradicích Lužických Srbů. Při této příležitosti se můžete vydat také na plavbu se „skřítky“ – v dobových kostýmech vám budou cestou vyprávět vánoční příběhy.

Vánoční trhy ve Spreewaldu

FOTO: Grosser Spreewaldhafen Lübbenau