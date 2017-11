Plnou parou vpřed – železnice vás proveze drážďanskými zahradami i o adventu

Když se dá do pohybu parní lokomotiva drážďanské parkové železnice, jsou její hluk a stoupající obláčky páry to jediné, co narušuje idylický klid Velké zahrady. Malé vláčky s rozvorem 381 mm tu dělají malým i velkým fanouškům železnice radost už od roku 1950. Díky ní je možné pohodlně objevovat i ty nejzazší kouty tohoto úchvatného parku v srdci saské metropole.