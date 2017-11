Zážitkové trhy a vánoční program pro děti i dospělé 9. a 10. prosince



Chtěli byste se naučit vyrábět tradiční vánoční hvězdy nebo třeba vlastní kosmetiku? Hledáte nové nápady na dekoraci vánoční tabule? Zastavte se v Míšni, vyzkoušejte si tradiční řemesla a seznamte se s vánočními tradicemi na zdejším adventním trhu. Během nich nebude nouze ani o drážďanskou vánoční štólu, svařené víno, pečené klobásky, saskou čokoládu či míšeňské víno a originální štólový likér. Na děti tu pak čeká loutkové divadlo, škola pečení cukroví, vyrábění vánočních ozdob a nebude chybět ani pohádková hodina. Dostatek inspirace pro vánoční dárky poskytne značková prodejna MEISSENER PORZELLAN®, blízkým můžete ale darovat také poukázky na návštěvu akcí pořádaných celoročně v zážitkovém muzeu HAUS MEISSEN®. Návštěva trhů je zdarma!

Na vánočním trhu v HAUS MEISSEN® zakoupíte i originální porcelánové ozdoby.

Vánoční výstava v muzeu Nadace míšeňského porcelánu od 1. prosince do 7. ledna



Dny se krátí, je chladněji – ideální čas na příjemné hodiny při svitu svíček. Pečení cukroví, vyrábění ozdob a drobných dárků hned zlepší náladu. Stejně tak jako zdejší malá vánoční výstava, která navodí tu správnou adventní atmosféru. Zastavte se na chvíli a připomeňte si původ vánočních svátků, předvánoční shon hoďte za hlavu a obdivujte pravý míšeňský porcelán.

Užijte si Vánoce v Míšni.

Svatá rodina a tři králové se svým poselstvím. Zvony, jež oznamují příchod Vánoc. Andělé, kteří to vše sledují z nebes. A samozřejmě také Weihnachtsmann, německý Ježíšek, chcete-li, s plným pytlem dárků. Tak jako vy zažijete to pravé vánoční veselení jako třeba koulovačku, sáňkování či bruslení, zde ožívají zimní alegorie z 18. století a předávají štafetu dalším generacím. Vezměte si to k srdci a nebuďte na sebe a své blízké tolik přísní. Budou přece Vánoce, svátky plné lásky.

Sváteční menu

Vánoční menu v Restaurant MEISSEN®



Pokud byste chtěli o prvním svátku vánočním 25. prosince podniknout něco netradičního, restaurace v míšeňské porcelánce vás zve na vánoční oběd. Nechte se hýčkat a vychutnejte si tříchodové menu v neotřelém prostředí. Těšit se můžete na polévku z jedlých kaštanů s domácími taštičkami plněnými husou, tradiční pečenou husu s knedlíky a červeným zelím a panna cottu s příchutí vánoční štóly se sorbetem ze svařeného vína a jablko-skořicové čatní. Na vyžádání bude k dispozici také vegetariánské menu. Sváteční oběd vyjde na 35 eur na osobu. Více informací a možnost rezervace najdete na webu porcelánky.