Objevte stará řemesla



Braniborská ves jménem Baruth je vlastně celá muzeem pod širým nebem. Na správné adrese tu budou všichni, kteří se zajímají o industriální kulturu i řemesla a život na venkově. Zde se totiž setkává několik set let stará řemeslná tradice s obratností místních a ve starých zdech zdejší sklárny se proměňuje v umělecká díla, jejichž kreativita nezná mezí. Umělečtí řemeslníci, kuchtíci a obchodnice zde berou společně návštěvníky vesnice na cestu historií i přítomností slavné sklárny. Romantickou atmosféru místa pak doplňuje ještě expozice malby a grafiky v galerii Packschuppen.

Sklárna Baruth

FOTO: Michel Klehm

300 let dlouhá tradice manufaktury



V roce 1715 se za bouřlivého období zrodila pec, jež je od té doby neuhasínajícím srdcem sklárny v Baruthu. Historie tohoto místa je pohnutá, neboť za časů industrializace byla zdejší sklárna světově proslulá. Po roce 1990 se však musela znovu najít a vydat se na dráhu manufaktury. Ještě dnes tu lze narazit na několik set let staré pestrobarevné střepy z doby, kdy hrabě Friedrich Sigismund zasněně pohlédl do krajiny údolí říčky Urstrom a rozhodl se usídlit právě zde. I díky němu je zde láska k umění a kvalitnímu řemeslu stále živá.

Nahlédněte sklářům přímo pod ruce.

FOTO: Michel Klehm

Umělecká zručnost zdejších sklářů se na světových výstavách v 19. století postarala o velkou míru obdivu a inspirovala také řadu dalších německých sklářů, jako byl například Reinhold Burger, k experimentování. Vynálezy jako termoska nebo tzv. rentgenka, elektronka k produkci Röntgenova záření, fascinují dodnes a je možné je spatřit právě zde ve sklárně v Baruthu v rámci expozice věnované Reinholdu Burgerovi. Není to však jen o vynálezech – místo je především pokladnicí řemeslných tradic.

Po práci odměna - navštivte krámek s lokálními produkty a vínem.

FOTO: Michel Klehm

Zážitky pro velké i malé kutily



Už jste někdy zažili žár sklářské pece a pocítili ozvěny tlukoucího kladiva na 300 let staré kovadlině? Ve sklárně lze snad za každým cihlovým rohem objevit nový svět, vyzkoušet si tradiční řemesla, a co je na tom nejlepší, plody vlastního úsilí si pak návštěvníci mohou s hrdostí odnést s sebou domů. I přes ten lomoz tvrdé ruční práce se dá říct, že je návštěva sklárny zážitkem, kde jdou na chvíli starosti stranou, a nakonec člověk odsud vyjde s novou dávkou energie. O to víc to pak platí v případě, že se vydáte na procházku po okolí, která je obzvláště lákavá při západu slunce. V tu dobu tu můžete pozorovat vzácné netopýry nebo si pořídit košík místní produkce a vydat se na sběr bylin s místní bylinářkou. Během dne je tu však také spousta možností výletů po okolí, ať už na pěších stezkách, nebo na cyklostezkách, které jsou příznivé i pro bruslaře. Zkrátka jen zastávka zde stačit nebude, neboť možností je tolik, že už stojí za to si v tomto poklidném kraji udělat kratší dovolenou.