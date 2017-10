Muzea v Braniborsku

Zemské muzeum archeologie, Brandenburg an der Havel

Informace o expozici, otevírací době a vstupném najdete zde.

Muzeum komiksů, Luckau

Otevřeno každé úterý, čtvrtek a neděli od 13 do 17 hodin. Vstupné dospělí 2 EUR, děti 1 EUR. Více informací zde.

Muzeum módy, zámek Meyenburg

Otevřeno od úterý do neděle, od 11 do 17 hodin. Vstupné dospělí 7 EUR, děti do 14 let 3 EUR, handicapovaní 5 EUR. Více informací zde.

Muzeum hraček, zámek Klessen

Otevřeno od středy do neděle a o státních svátcích od 11 do 17 hodin. Vstupné dospělí 5 EUR, rodinné vstupné 9 EUR, děti 2 EUR. Více informací zde.

Další tipy na výlety po Braniborsku najdete na www.brandenburg-tourism.com

Více inspirace pro cesty do Německa hledejte na www.germany.travel