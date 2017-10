Romantika každým coulem



Stájové nádvoří obklopené sloupovými arkádami a historickými budovami platilo už v 16. století za jednu z hlavních atrakcí města. Každý rok v prosinci se toto místo stává kulisou romantických vánočních trhů. Bude tomu tak i letos od 29. listopadu do 23. prosince, otevřeno bude každý den od 11:00 do 21:30.

Středověké trhy na stájovém nádvoří

FOTO: Männel Schmidt

Nejlepší dárky jsou ty s láskou a ručně vyráběné



Na tomto tržišti najdete okolo 50 stánkařů a uměleckých řemeslníků, kteří zde, oděni do originálních kostýmů pozdního středověku, prodávají a před očima návštěvníků i sami vyrábějí dárky z dobových materiálů a za pomoci stejných nástrojů, s jakými se pracovalo ve středověku. Vše, co tu uvidíte, je výsledkem poctivé ruční práce. Dřevěné nádobí, stoličky či vyřezávané truhlice, kované svícny a nože, na míru vyráběné kožené pásky, tašky, oblečení, keramika, šperky, sklo, grafiky, hedvábí, i libé vůně, které ucítíte, svíčky, kožešiny, pletené ponožky či hřejivé bačkory pro chladné zimní dny – to je jen zlomek z věcí užívaných našimi dávnými předky, na něž tu narazíte.

Středověké kostýmy dotvářejí autentickou atmosféru trhů.

FOTO: Männel Schmidt

K některým stánkům bude obzvláště vábit vůně durynských pečených klobás, vepřové kýty na saský způsob či drážďanských palačinek. Ochutnáte tu také medovinu, ovocná vína a nesčetně druhů svařených vín z polabských vinic.

Když hraje hudba, čas jako by se zastavil



Několikrát denně zahrají k poslechu i tanci muzikanti z Petrohradu, kteří zde tradičně vystupují s repertoárem středověké a barokní hudby. Zejména o víkendech tu zažijete po celý den to pravé středověké veselení a vystoupení.

Hudba hraje k poslechu i tanci.

FOTO: Männel Schmidt

Program pro děti a všechny, kteří už dávno zapomněli na pohádky



Každý den se malí i velcí návštěvníci mohou od 16 do 18 hodin těšit na představení Laterny Magiky v pohádkovém voze. Budou zde uvedeny bohatě ilustrované pohádky bratří Grimmů. V některé dny se tu zastaví také bájný rytíř Thomasius, aby dětem vyprávěl své příběhy a rozdal drobné dárky. A hned jak napadne první sníh, budou se děti moci vydovádět při sáňkování přímo na zámeckém nádvoří.

Středověké trhy v Drážďanech

FOTO: Schlösserland Sachsen

Jak padne tma, ozáří drážďanskou noční oblohu ohně žonglérů. Rozžehnuty budou také svíce, olejové lampy a lucerny, na tržišti zavládne útulná atmosféra a k tanci bude hrát hudba.

Středověké tržiště

FOTO: Schlösserland Sachsen

Vánocemi to nekončí



Na adventní trhy ihned navazují oslavy tzv. Dresdner Rahnächten, vycházející z lidové tradice zahánění zlých zimních duchů, které se na stejném místě konají od 27. do 30. prosince a od 2. do 6. ledna. Z adventního trhu se stane klasický středověký jarmark. Nechte se omámit vůní kadidla, a pokud máte odvahu, nahlédněte s vědmou do budoucnosti!