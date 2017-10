Co všechno se odehrálo v posledních týdnech?



„Je toho spousta,“ směje se Elisa. „Měla jsem už celou řadu vystoupení a musím říct, že je to ještě lepší, než jsem si to představovala. Lidé jsou tu velmi milí a velmi rychle se tu s nimi člověk dá do řeči. Holčičky na mě koukají s vyvalenýma očima a celé září. To je skvělý pocit,“ popisuje Elisa Schadow atmosféru venkovských slavností ve Flämingu, na nichž se jí líbí jejich rodinná atmosféra a oceňuje péči a lásku k detailu, s níž místní tyto akce organizují.

Královnou ve 21. století



Elisa se o úřad královny Flämingu ucházela celkem třikrát. „Jsem člověk, který se nikdy nevzdává. Když něco chci, udělám, co je v mých silách, a bojuji za svá přání a sny. Od té doby, co jsem o úřadu královny Flämingu slyšela poprvé, jsem snila o tom, se jí jednou stát.“ Sen se nakonec vyplnil. Podle Elisy i dnes ve 21. století každá dívka sní o tom, být jednou v něčem královnou. A bojovat za to se podle ní vyplatí.

Tip – Soutěžte o víkend v Německu!

Zodpovězte jednoduché otázky a vyhrajte víkendový pobyt pro dvě osoby v německém Oberwiesenthalu. Více informací na www.germany.travel/soutez!

Tradice úřadu královny Flämingu



Královnu volí Fläming od roku 2000. Elisa Schadow je 16. královnou, dosud se na trůnu střídaly dvě (Andrea Wesnick a Eva von Holly), vždy po dvou letech. Královna je tradičně vyslankyní, která má Fläming reprezentovat i za jeho hranicemi. K tomu dopomáhá především tradiční kroj, který všude vzbuzuje obdiv.

Podle zástěry se pozná bohatství rodiny



Tradiční kroj, který je typický pro tuto oblast, je ušit každé dívce na míru a skládá se ze čtyř částí. Patří k nim dlouhé bílé bavlněné podvlíkačky, bílá vyšívaná blůza s krátkými rukávy a přes ni bílý, perlami pošitý šátek a živůtek z černého sametu. Sukně je široká a dlouhá, doplněná pestrobarevnou zástěrou se sametovými stuhami a perlovými prýmky. Právě zástěra je ze všech částí kroje nejvýznamnější. „Čím více stužek a prýmků na zástěře, tím bohatší rodina,“ vysvětluje královna Elisa. Jako doplňky kroje se používají pásky a široké stuhy, jedna z nich, perlami posázená, se uvazuje kolem krku. A královninu hlavu pak obvykle zdobí ručně vyráběná koruna z dřevěných perel.

Královna Flämingu v tradičním kroji

FOTO: Tourismusverband Fläming

Jak vypadá obvyklý den královny?



Elisa se živí účetnictvím a správou nemovitostí. O víkendu a během akcí nosí kroj a korunu. „To je vždy skvělý pocit. To jsem najednou středem pozornosti a moc si to užívám,“ říká Elisa a dodává, že jinak je ve svém každodenním životě spíše ten typ, co se podobným situacím raději vyhýbá, a tráví čas s přítelem či kamarády ve svém rodném kraji. „Na funkci královny Flämingu mě baví především ta spousta legrace, kterou si člověk užije s lidmi, a také to, že se dostanu do měst a vesnic, kam bych se jinak nejspíš nevydala,“ hodnotí Elisa svůj dosavadní úřad.