Adventní trhy v pevnosti Königstein 2017

Vstupné včetně prohlídky pevnosti a probíhajících výstav, použití výtahu do pevnosti a téměř všech atrakcí: dospělí 8 EUR, snížené vstupné 6 EUR, rodinné vstupné 21 EUR, malé rodiny 13 EUR, děti do 7 let mají vstup zdarma.

Vstupenky lze zakoupit na denní pokladně pevnosti Königstein nebo v od listopadu také v online předprodeji. Vstupenky si tak lze objednat z pohodlí domova či po cestě prostřednictvím chytrého telefonu či tabletu. Díky tomu se vyhnete frontám u pokladen. Nemusíte se přitom dopředu rozhodovat o konkrétním dnu. Vstupenky z předprodeje jsou platné pro jednorázový vstup ve dnech 2., 3., 9., 10., 16. a 17. prosince 2017.

Otevírací doba

První tři adventní víkendy (soboty a neděle) vždy od 11 do 19 hodin. Poslední vstup je možný v 18:00.

Další informace o adventních trzích najdete zde.

Adresa

Festung Königstein

Festung 1

01824 Königstein

Tel. +49 (0) 35021 64607

info@festung-koenigstein.de

www.festung-koenigstein.de