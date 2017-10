Zvlněná krajina jezer a lesů



Nejčlenitější krajinu v Braniborsku tvoří oblasti přírodních parků Hoher Fläming a Märkische Schweiz okolo jezera Scharmützelsee. Kopce se rozprostírají také mezi Bad Freienwalde, Niederfinowem a Odenbergem v oblasti Barnimer Land nebo také v jezerní krajině mezi Odrou a Sprévou. Kdo si sem vyrazí na pěší túru, musí na malém prostoru občas zdolat i značné množství výškových metrů. Na mnoha místech se totiž příroda zařezává do země v propastech a hlubokých lesích, zejména okolo Buckowa či v kraji Märkische Schweiz. Turisty zůstává tato oblast dosud neobjevena, a tak tu najdete především klid a ničím nerušený odpočinek.

Zdymadlo v Niederfinowě

FOTO: Matthias Schäfer

Za jasného dne výhled až do Polska



Nejvyšší bod Braniborska se nachází nad obcí Falkenberg, a kdo se sem vydá, může se rozhlédnout z vyhlídkové terasy restaurace Carlsburg, která zde na místě původního loveckého zámečku funguje již od roku 1838. Za jasných dní lze odsud přes tok Odry dohlédnout až do sousedního Polska. Dalším výletním místem je pak zdymadlo v Niederfinowě, které pomáhá lodím zdolat výškový rozdíl 36 metrů a je zároveň významnou technickou památkou lákající do regionu každoročně tisíce turistů.

Vyhlídková věž



Poměrně novou atrakcí je 45 metrů vysoká vyhlídková věž Rauener Berg u lázeňského střediska Bad Saarow, jež se nachází asi tři a půl hodiny jízdy z Prahy. Vylézt na ni se návštěvníkům zdejších lázní určitě vyplatí. Shora se naskytne pohled na jezero Scharmützelsee a hory Dubrower Berge. Jedinečný je také pohled na obec Fürstenwalde a vesničku Rauen.

Jeřáb v Eberswalde je dnes oblíbenou atrakcí.

FOTO: Matthias Schäfer

První braniborská stezka korunami stromů



Vzhůru do výšin se lze vydat i v Beelitz-Heilstätten. Zde nedávno vyrostla první braniborská stezka v korunách stromů. Z její nejvyšší vyhlídkové platformy se otevírá neopakovatelný výhled do krajiny Flämingu a rozsáhlého areálu někdejší plicní kliniky, jež je dnes historickou památkou.

Starý jeřáb v Eberswalde



Pohled do braniborské krajiny z ptačí perspektivy lze však také okořenit špetkou neobvyklosti. Někdy by člověk nevěřil, na co všechno se dá bez postihu vylézt. Například na 54 metrů vysoký starý jeřáb v rodinném parku v Eberswalde (asi čtyři hodiny autem z Prahy), kam rády míří rodiny s dětmi. Jeřáb zde stojí od poloviny padesátých let. V roce 2002 byl u příležitosti zemské zahradnické výstavy, konající se v areálu bývalé válcovny, přemístěn a zpřístupněn veřejnosti jako atrakce. Po vystoupání celkem 162 schodů na vyhlídkovou plošinu ve výšce 28 metrů se návštěvníkům naskýtá široký pohled na krajinu Barnimer Land.

Rodinný park Eberswalde.

FOTO: Matthias Schäfer

Nejkrásnější výhled na Postupim



Také hlavní město spolkové země Postupim má svou vyhlídku. Po výstupu na kopec Pfingstberg si lze vychutnat krásný výhled na celé město a za jasného počasí je odsud vidět až do Berlína. Právě kvůli tomuto velkolepému výhledu zde nechal Fridrich Vilém IV. v roce 1850 zbudovat zámek Belvedere. K jeho architektonickému ztvárnění se pruský král nechal inspirovat během své cesty do Říma v roce 1829. Belvedere je návštěvníkům otevřen od dubna do října denně od 10 do 18 hodin.

Nejkrásnější výhled na Postupim.

FOTO: SPSG/Förderverein Pfingstberg

Bioplynové věže Lauchhammer



Na Lužickou jezerní krajinu je nejlepší výhled z bioplynových věží v Lauchhammeru. Když se to tak vezme, vypadají z dálky skoro jako nedobytný hrad. Věže jsou jednou ze zastávek na tematické turistické trase Energie-Route, která přibližuje industriální historii regionu. Kdysi byly bioplynové věže součástí zdejší velké koksovny. Dnes je z nich atrakce, a to především díky několika skleněným posedům, na něž si troufnou vylézt jen ti, kdo netrpí závratěmi.

Výhled z Belvederu.

FOTO: Steffen Lehmann

Jih Braniborska



Na jihu Braniborska, kde je krajina o něco členitější, se najdou také mnohé možnosti pro lezce. Jen něco málo přes dvě hodiny jízdy z Prahy se nachází pahorkatina Heidenhöhe, nejvýše položená oblast celého Braniborska. Nejvyšším vrcholem je Heideberg, ten však leží už na území sousedního Saska. Za dobrého počasí lze dosud dohlédnout až na památník bitvy národů u Lipska.

Výhled na Eberswalde.

FOTO: Matthias Schäfer

Když už je člověk na jihu Braniborska, měl by se vydat také do Bad Liebenwerda. Lázeňské středisko na řece Schwarze Elster odmění návštěvníky možností vystoupat na Lubwartturm, nejstarší věž v Braniborsku. Nedaleko ní se v roce 1519 setkal kazatel a reformátor Martin Luther s vyslanci papeže, kteří se ho snažili přimět k tomu, aby se zřekl svých 95 tezí. Věž je pozůstatkem bývalého vodního hradu a pozdějšího zámku Liebenwerda.