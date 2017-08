Na předvečerním koncertu zámecké noci, který se letos koná 18. srpna, se můžete těšit na špičkového, světově známého houslaře Daniela Hopea a orchestr l’art del mondo, který zahraje skladbu „Čtyři roční období“ od Vivaldiho. Další umělci zinscenují současné zpracování tohoto barokního díla.

Světoznámý houslista Daniel Hope

FOTO: SPSG

Noc zámků plná kouzel

19. srpna začíná Postupimská noc zámků „Re-Designed“. Návštěvník bude moci znovu vedle osvětleného parku, zámku a historických budov v Postupimi obdivovat početné, nové atrakce. K vidění bude například lidská pohyblivá plastika u Oranžérie, kterou znázorní akrobatická skupina Compagnie Transe Express.







Akrobatická skupina Compagnie Transe Express

FOTO: Compagnie Transe Express Irina-Mavrina

Na terasách vinic budou návštěvníci moci spatřit jedinečný balet s koňmi známé umělecké skupiny Quidams, která pochází z Francie a svou inscenací okouzlila návštěvníky již ve více než 40 zemích. Tato skupina představí svůj jedinečný výtvor „FierS à Cheval“ na zámku Sanssouci. Okouzlující souhra světla, vzduchu a hedvábí vás jistě uchvátí. Ve středu tohoto sousoší stojí zaříkávač koní, který se svými poetickými, nadměrně velikými koňskými postavami zinscenuje okouzlující podívanou.

Kouzelné terasy zámku Sanssouci u osvětlených vinic

FOTO: SPSG/Michael Lueder

Návštěvník se může též těšit na moderní projekci maleb pískem na historických fasádách Nového paláce. Na hlavním jevišti tohoto paláce uslyšíte jazzovou kapelu „auf die Ohren“. O další dávku hudby se postarají skupiny „Jazz a la Carte“ spolu s „Trouble Notes“, které navodí atmosféru na pomezí jazzu, stylu gypsy a klasické hudby. O půlnoci pak zazní beaty skupiny „Beat’n Blow“.

Park zámku Sanssouci během Noci zámků.

FOTO: SPSG/Michael Lueder

Nový koncept festivalu

„Jen ten, kdo se změní, si zůstane věrný“ – s těmito slovy komentuje generální ředitel zámecké nadace Harmut Dorgeloh změny festivalu. Romantická atmosféra zůstane zachována hrou klasické hudby v parku, při koncertech a v rámci literárních čteních. Mimo to bylo také obnoveno uspořádání parku. Návštěvník tak bude mít více prostoru a příležitostí k sezení. Hřebem festivalu pak bude každoroční dechberoucí ohňostroj u Nového paláce.

Vodopád plný záře a světel během Noci zámků

FOTO: SPSG/Michael Lueder

Noc zámků pro rodiny

Také pro rodiny je postupimská zámecká noc jedinečným zážitkem. Letošní program slibuje nejen okouzlující hudební ambient, ale též spoustu nových atrakcí. Děti do 14 let mají s dospělým doprovodem vlastnícím lístek vstup volný. Běžná vstupenka pak stojí 47 eur. Vstup je od 17 hodin a program začíná od 18 hodin. Žáci a studenti (od 15 let) platí v rámci studentské slevy 35 eur. Kdo plánuje koupit si lístky až na místě, musí počítat s přirážkou 3 eura.

Kouzelná atmosféra, romantický ambient, dechberoucí hudba a mnoho dalších neopakovatelných zážitků láká k návštěvě Postupimi v polovině srpna. Neváhejte strávit pohádkovou noc plnou kouzel a světel u našich sousedů!