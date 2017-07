Karibik dvě hodiny od Prahy

Kdo v následujících týdnech hodlá navštívit tuto největší vodní krajinu, která byla vytvořena člověkem, ten bude mít jedinečnou příležitost vychutnat si nádherný výhled na jezero Partwitzer See. Toto jezero je momentálně vápněno. Z tohoto důvodů je jeho plocha azurově modře zbarvená. Lužická jezerní krajina, která se nachází pouhé dvě hodiny od Prahy, nabízí v létě ještě více než jen atmosféru Karibiku. Více jak 20 jezer láká své návštěvníky na širokou nabídku vodních radovánek. Návštěvníci se mohou těšit na výlety na člunech, vorech či hausbótech. Krom toho tato krajina nabízí i velkou škálu sportovního vyžití, jako například jízdu na vodním skútru, vodních lyžích, veslování, surfování, plachtění, wakeboarding či stand up paddling.

Vodní lyže

FOTO: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

Jedinečné propojení jezer splavnými kanály

Lužická jezerní krajina je fascinujícím, měnícím se regionem. Dříve tu krajinotvorný ráz určovala těžba hnědého uhlí. Po jejím ukončení jsou nyní bývalé doly zaplavovány a vzniká tak nový vodní ráj s 14 000 hektary vodní plochy. Deset z dvaceti jezer bude zpřístupněno lodní dopravě díky splavným kanálům. Již nyní je jezero Senftenberger See spojeno s jezerem Geierswalder See Koschenerským kanálem. Tento kanál je dlouhý 1000 metrů a představuje tak první splavný kanál v Lužické jezerní krajině, který na návštěvníky zapůsobí svým jedinečným způsobem výstavby: kanál podtéká spolkovou silnici a řeku Schwarze Elster.

Jízda na motorovém člunu

FOTO: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

Výlety po vodě nejen na lodi

Jezera Senftenberger nebo Geierswalder See se výborně hodí na výlet na motorovém člunu, plachetnici, voru nebo hausbótu. Motorové čluny, jejichž obsluha nevyžaduje žádný zvláštní průkaz, si můžete vypůjčit v přístavním kempu Senftenberského jezera, v městském přístavu Senftenberg stejně jako na jezeře Geierswalder See. Kdo chce na vodě přespat, může si v přístavním kempu jezera Senftenberg zapůjčit vory, stejně tak jako si v městském přístavu půjčit hausbót.

Jedna z možných tras pro váš výlet by mohla začít v přístavním kempu, kde byste se vydali podél amfiteátru a koupacích pláží k městskému přístavu Senftenberg. Odtud vás trasa povede dál skrz Koschenerský kanál k jezeru Greiswalder See pod hotel u majáku. Zpáteční cesta vede pak znovu Koschenerským kanálem. Kdo si chce pronajmout motorový nebo veslařský člun, může tak učinit na jezeře Bärwalder. Na jezeře Partwitzer je sice ježdění na lodi povoleno, avšak se tu ještě nenacházejí žádné výpůjční stanice.

Plachtění na Lužické jezerní krajině.

FOTO: Kathrin Winkler

Azurově modrá hladina

V příštím roce se bude spojovací síť kanálů rozrůstat. Nynější azurově modré jezero Partwitzer bude kanálem Barbara napojeno na jezero Greiswalder See. Jezero Partwitzer má nyní tak azurově modrou barvu, protože je od podzimu 2016 vápněno. Cílem je zlepšit jeho hodnoty pH a docílit lepší kvality vody. Nyní se pH jezera pohybují kolem 4,6 – normální hodnota by však měla mít mezi 6 a 7 pH. Co se týče vodních sportů, je severní část vyhrazena jízdě na vodních lyžích. Na jihu je pak povoleno plachtění, jízda na motorových člunech a koupání.

Partwitzer See a jeho azurově modrá hladina

FOTO: Kathrin Winkler

Široké sportovní vyžití pro vodomily

Lužická jezerní krajina nabízí ale daleko větší množství sportovních nabídek. Na jezeře Geierswald a Halbendorf je povolen wakeboarding a jízda na vodních lyžích. S novým moderním vodním sportem stand up paddling se můžete setkat na jezeře Senftenberger, Geierswalder, Halbendorfer, Gräbendorfer a na údolní přehradě Spremberg, kde můžete též vyzkoušet jízdu na voru. Školy surfování a lodní výlety nabízí jezero Senftenberger a Geierswald.

Cyklisté na výletě u přehrady

FOTO: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

Krom toho je v daných 11 jezerech povoleno koupání. Ideální a velice dobře přístupné podmínky nabízejí jezera Senftenberger, Geierswalder a Bärwalder See. Klidné koupací pláže můžete najít například u Stříbrného jezera a u lesního jezera Groß Dühen.