Braniborsko je obecně známé jako spolková země vhodná pro cyklistiku. Aktivním cestovatelům je zde k dispozici velký výběr tras. Nad to nabízí Braniborsko dobře vybudované a označené cyklostezky kolem Berlína a v rámci toho též mezinárodní dlouhé cyklistické trasy, jako jsou stezka Berlín-Kodaň, cyklostezka Odra-Nisa nebo dálková trasa Berlín-Uznojem a 1111 km dlouhá braniborská túra. K dalším dálkovým trasám patří Havolská cyklostezka, bruslařská trasa Fläming, Sprévská cyklostezka či tzv. Okurková stezka Spreewaldem.

Nádherná krajina nabízí cyklistům během jízdy pastvu pro oči.

FOTO: MichaelRichter

Trendy

Podporují se tu nové sportovní trendy jako elektrokola nebo ježdění na tříkolkách, ve Flämingu či v Lužické jezerní krajině pak ježdění na osmi kolečkách. Bruslení ve Flämingu nabízí spoustu zábavy. Celková délka cest čítá 210 km. V Lužické jezerní krajině jsou prakticky veškerá nová jezera lemována nově vyasfaltovanými cyklostezkami.

Přepychová jízda na kole po zámecké stezce

Kulturní cyklista může najít na „Marcké zámecké stezce“ v jižním Braniborsku několikero zámků. Sto osmdesát kilometrů dlouhý okruh přenese cyklistu do dob pruské slávy. Přesně o tom vypráví Postupim, hlavní město Braniborska, se svými zámky jako Sanssouci, Cecilienhof či Marmorpalais. Též parky k nim náležející jsou vhodné k návštěvě. Kolo sice není v rámci zahrad povoleno, ale je to ideální dopravní prostředek, který slouží k tomu, dopravit se z jednoho parku do druhého, aniž by se člověk dostal do zácpy nebo marnil svůj drahocenný cestovatelský čas hledáním parkovacího místa.

FOTO: TMB-Fotoarchiv,T.Klaeber

Opravdu dlouhá cesta – 1111 km trasa Braniborsko

Krajinotvorně různorodá je „trasa Braniborsko“, která je se svými 1111 km nejdelší cyklotrasou Braniborska. Jako celodenní výlet lze doporučit trasu z Fürstenbergu nad Havolou přes město Lychen do Templinu. Vede skrz rozsáhlé lesy, ze kterých při troše štěstí můžete zahlédnout datla černého (za předpokladu, že se nebavíte příliš nahlas).

Krajinotvorně různorodé trasy po lese pro cyklistiky a handbikery

FOTO: TMB-Fotoarchiv,Maecke

Prignitz – přívětivý region pro cyklisty

Pro každého cyklistu se vyplatí navštívit cykloregion v severozápadě Braniborska s názvem Prignitz. Labská cyklostezka je oblíbená kvůli širokému výhledu z hráze na řeku nebo do středu země. Prignitz je známý jako venkovsky tichý region, kterým protéká Labe. Toho si cení nejen cyklisté, ale také spousta tažných ptáků.

Ukazatelé pro lepší orientaci

FOTO: TV Prignitz,Michael Richter

V létě jsou to čápi, kteří lákají návštěvníky do regionu. Na podzim to jsou pak například jeřábi popelaví. V Prignitzu se při jízdě na kole prokázal orientační systém „jízda podle čísla“. To znamená, že cyklisté regionem pouze neprojíždějí, ale učí se v rámci různých okružných jízd danou oblast poznávat. Tento region též dostal ocenění Všeobecného německého cyklistického klubu (ADFC-Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) „Přátelský region pro cyklisty“.

V Prignitzu se díky šíroké síti map opravdu neztratíte.

FOTO:TV Prignitz,MarkusTiemann

Po cyklostezce podél Sprévy

Kdo chce jet po celé délce Sprévy, měl by svou cestu začít v Ebersbachu, kde v oblasti saské Dolní Lužice tato řeka pramení. Počátečním bodem sprévské cyklostezky v Braniborsku je Spremberg, který se nachází zhruba tři hodiny severně od Prahy. Od Sprembergu vede cesta dlouhá 282 km skrz Braniborsko až k předměstí Berlína.

Cyklostezka podél Sprévy – odpočinek na loďce

FOTO: TMB-Fotoarchiv,Paul Hahn

Popis cesty a zajímavé zastávky

U Sprembergu se vydejte na cyklostezku podél Sprévy do Braniborska. Odtud to není moc daleko k Chotěbuzi – „bráně sprévského lesa“. Nechte si čas, abyste mohli prozkoumat staré město Chotěbuz, a navštivte blízký park zámku Branitz. Bývalý domov knížete Pücklera je dnes jednou z hlavních památek regionu. Dále pokračujte sprévskou cyklostezkou přes rekreační středisko Burg. Můžete se kochat přírodou a užívat si jízdu skrz hluboké lesy a dalekosáhlé krajiny. Jeden tip: naplánujte si krátkou přestávku u přístavu loděk a odpočiňte si během pohodlné jízdy na člunu ve Spreewaldu – je to skutečně jeden z nejlepších zážitků v rámci vašeho výletu.

Jízda na loďce na řece Sprévě

FOTO: TMB-Fotoarchiv,TV Spreewald

Z Burgu se vydejte dále přes Lehde, kde se nachází skanzen, který zachycuje život lidí ve Spreewaldu. Pokračujte odtud k Lübennnau, kde se turistům doporučuje navštívit koupací a saunový svět Spreewelten. Zvláště děti si při této návštěvě užijí spoustu zábavy, kdy mohou poměřit své plavecké schopnosti s tučňáky za sklem ve vedlejším bazénu. Kdo si chce spíše odpočinout, najde klid v saunovém světě. Kdo se chce více dozvědět o ochranné biorezervaci, tomu doporučujeme návštěvu naučné expozice o člověku a přírodě v „Haus für Mensch und Natur“ v Lübennau.

Další stanice na sprévské cyklostezce je Lübben. Tady se návštěvníci mohou těšit na spoustu historických budov jako například na městský kostel, který patří k hlavním symbolům města, nebo na zámek Lübben či na památný sloup. V rámci vaší cesty se dále vydáte směrem k městům Schlepzig a Krausnick, Groß Wassenburg a Neuendorf až k Alt Schadow, který se nachází na severním kraji UNESCO – biosférické rezervaci Spreewald. Odtud můžete sprévskou cyklostezku následovat až do Berlína.