Bruslařský ráj



Evropský bruslařský region Fläming jižně od Berlína je ideální pro rodinné výlety. 230 km nejhladšího asfaltu je k dispozici i těm nejmenším sportovcům. Jedno jestli bruslení, jízda na kole, či skateboardu – vše se tady dá skvěle naučit. Jezdit tu můžete několik hodin.

Naplánujte si výlet Flämingem.

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Se vznikem bruslařského regionu, tzv. Flaeming-Skate, se zvýšil i počet samotných bruslařů v kraji. Od 2003 začaly být zakládány spolky a projekty, které tento moderní sport podporují. Vznikly tak spousty nových možností pro děti a mladistvé.

Bruslení – kurzy a trénink



V bruslařské aréně Jüterbog – sportovním areálu pro rychlobruslení na inlajnech – se konají ročně kurzy bruslení pro začátečníky každého věku. Správné stání a brždění patří k důležitým základům pro zábavu a úspěch v rychlém sportu tichých otáček.

V sezóně nabízí sportovní bruslařský oddíl „SV Flaeming-Skate e.V.“ každé úterý vždy od 17:00 dvě hodiny ukázkového tréninku pro děti.

Fläming je oblíbenou destinací pro dovolenou s dětmi.

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Větší skupiny se mohou bruslení naučit v bruslařské Mekce braniborské sportovní mládeže, v zemském sportovním oddílu „Brandeburg e.V.“ v Kolzenburgu u Luckenwaldu. Projekt je podporován zemským ministerstvem pro vzdělávání, mládež a sport a pořádá každoročně hodně projektů a turistických dnů pro školní třídy a skupiny.

Trénink u bruslařských hvězd



Komu jde bruslení obzvlášť dobře, navštěvuje bruslařský spolek „SV Flaeming-Skate e. V.“ a trénuje u světového mistra Alexandra Bastidase. V sezóně na něj můžete též narazit v bruslařské aréně Jüterbog, kde trénuje dvakrát týdně s dětmi z bruslařského oddílu. Též jiní sportovci mohli z jeho vědomostí těžit, protože zkušenosti ze soutěží zapojuje do každého tréninku. Svým žákům tak dává tipy, jak se vylepšovat. Ať už se jedná například o několikasekundové zrychlení u sprintu, nebo u efektivnějšího zvládnutí zatáček u delších tras.

Děti se mohou těšit na mnoho sportovních aktivit.

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Dětský bruslařský den



Pro nejrychlejší děti ze škol a okresů je jedním z nejdůležitějších dnů „Dětský bruslařský den“. Už podvanácté se konal 6. července v bruslařské aréně Jüterbog. Žáci a žákyně dostali tento den jedinečnou příležitost ukázat své bruslařské dovednosti, stejně jako motivaci a týmového ducha. Na trase 200 popřípadě 400 metrů, ve štafetě nebo u překážkové jízdy na čas se bojovalo o rychlé časy a první místa. Příští rok se na něj děti mohou těšit znovu.

Pobyt na táboře zpestří výlety Flämingem.

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Pravidelné pořádání dětského bruslařského dne vedlo k tomu, že se bruslení v regionu přiblížilo dětem, rodičům i učitelům. Ve spoustě školních kalendářů v kraji „Teltow-Fläming“ se tato událost etablovala jako pevná součást každoročních školních akcí. Od začátku roku 2006 se počet účastníků a počet startujících školních zařízení skoro ztrojnásobil. Vloni byl znovu pokořen účastnický rekord. Poprvé se přihlásilo přes 450 dětí z 18 škol. Samotné soutěže se nakonec zúčastnilo 410 startujících, přičemž se jednalo o účastnicky nejsilnější událost vůbec.

Bruslařský juniorský pohár



Ještě razantnější přístup můžeme nalézt v pohárové sérii pro děti a mládež. Chybějící zkušenosti se závoděním způsobily to, že bruslařský tým ve Flämingu v roce 2012 vytvořil svou vlastní sérii pohárů. Ve čtyřech dnech probíhá šest různých soutěžních variant v bruslařské aréně Jüterbog. Svoje dovednosti mohou účastníci dokázat nejen na různě dlouhých tratích, ale též při sprintu a překážkovém bruslení. Výkony ve všech disciplínách se sčítají, přičemž bodují čtyři nejlepší soutěžící. Pravidelně se účastní děti z Berlína, Dolního Saska, Meklenburska-Pomořanska a Polska. Základní myšlenka, jak poskytnout nové bruslařské generaci v regionu i mimo region nové možnosti, jak naučené dovednosti uplatnit na závodní úrovni, poměřit své síly s ostatními stejně jako vyvinout sportovního ducha a nadregionálně propagovat region, měla úspěch.

Program pro děti

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Bruslařský letní tábor



Kdo ještě nemá na letní prázdniny plány, ať jede do Jüterbogu. Od 23. do 29. července se tam znovu koná bruslařský letní tábor. Po několik hodin se mohou děti s bruslařským týmem Flaeming prohánět po „černém ledu“ daleko od rušného silničního provozu. Mohou též využít další nabídky v regionu jako jízdu na koni, lezení, vyrábění či jízdu na šlapacích kárách nebo koupání ve slunečním světle v místních vodách. V bruslařské aréně Jüterbog postaví všichni účastníci své stany na celkem šest dnů. Když brusle odpočívají, mají děti možnost vyzkoušet volejbal, kopanou či stolní tenis. Nebo si mohou prostě užívat mezinárodní společnost: děti z Německa, Švýcarska a Itálie přijíždějí do Flämingu, aby tu strávily týden prázdnin.